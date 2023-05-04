Пароль потребуется ввести только один раз при настройке нового способа входа.

Поисковый гигант Google объявил о внедрении ключей-доступа – нового метода авторизации – в свои сервисы. Пользователи наконец-то смогут отказаться от своих паролей и кодов двухэтапной проверки.

Как говорится в блоге Google, ключи доступа будут работать на всех основных платформах и браузерах, позволяя входить в учетные записи при помощи отпечатка пальца или скана лица.

Отмечается, что ключи-доступа гораздо проще и безопаснее, чем пароли, так как доступ к ключу будет только на пользовательском устройстве. В то же время владелец Google-аккаунта по-прежнему может использовать чужое устройство, чтобы временно получить доступ к своей учетной записи – для этого есть опция "использовать ключ доступа с другого устройства", которая создает одноразовый ключ.

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При этом обычные пароли останутся в системе и могут работать вместе с ключом доступа или без него.

Как войти в аккаунт Google без пароля

Чтобы вступить в будущее без паролей и СМС, достаточно перейти на эту страницу, выполнить вход в аккаунт с паролем и выбрать "Использовать ключи доступа". Функция доступна при наличии привязанного к аккаунту смартфона под управлением iOS 16 и новее или как минимум Android 9.

Для разных устройств способы входа могут быть разными, в зависимости от того, какое оборудование доступно. Например, на смартфоне доступны сканер пальцев, селфи-камера с функцией сканирования лица, пароль, пин-код или графический ключ для разблокировки экрана. В то время как на компьютере доступен только пароль или пин-код, если нет других способов аутентификации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у Google паника из-за ChatGPT – компания работает над полностью новой поисковой системой. Общение с ним будет больше похоже на диалог с человеком.

Ожидается, что обновленный поисковик на основе искусственного интеллекта представят на конференции I/O 2023 в мае этого года, а публичный запуск для части пользователей из США состоится осенью.

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