При следующем входе в свою учетную запись Google вам будет предложено настроить ключ доступа для "более быстрого и безопасного входа".

В мае этого года Google внедрила в свои сервисы новый метод авторизации – "ключи доступа", которые должны заменить привычные пароли. Начиная с сегодняшнего дня, компания по умолчанию предлагает всем пользователям создать ключ доступа для авторизации.

Как поясняет сама Google, ключи доступа – это "быстрая, эффективная и безопасная" альтернатива паролям. Они позволяют авторизоваться в своих аккаунтах, используя отпечаток пальца, распознавание лица или выбранный способ разблокировки экрана устройства, например PIN-код.

Также отмечается, что ключи доступа должны заменить не только традиционные пароли, но и другие системы авторизации, например двухэтапную проверку или проверку логина через SMS.

Google стала первой компанией, которая начала массово внедрять ключи доступа. За последний год Google представила поддержку ключей доступа для ряда своих продуктов, включая учетные записи Workspace и Cloud, а также браузер Chrome. Многие ведущие веб-сайты и приложения также поддерживают ключи доступа.

Подробнее о ключах доступа рассказано в видео ниже:

Как сообщал УНИАН, ранее Google упростила удаление личной информации из поисковика – теперь это делается в пару кликов. Также компания будет предупреждать о попадании контактов пользователей в интернет.

Также напомним, что скоро Google начнет удалять старые аккаунты пользователей. Более того, "под нож" попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото". Избежать удаления аккаунта довольно просто – этому делу нужно уделить всего пару минут.

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