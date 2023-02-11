В перечень вошли устройства от Samsung, Google, OnePlus и ASUS.

Редакция портала Android Police составила список из десяти лучших Android-сматфонов на начало 2023 года. В перечень вошли устройства от Samsung, Google, OnePlus и ASUS.

Обозреватели отмечают, что ключевыми критериями при отборе стали три фактора: дизайн, производительность и качество камер.

На первом месте оказался "гуглофон" Pixel 7 Pro. Инженеры Google взяли за основу Pixel 6 Pro и исправили в преемнике все недостатки. На фоне конкурентов он выделяется оригинальным дизайном, производительным чипсетом Tensor G2 и первоклассным софтом.

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Несмотря на позицию в рейтинге, без минусов не обошлось. Это слабое время автономной работы, высокая цену по сравнению с базовой моделью Pixel 7 и "некоторые сомнительные элементы дизайна".

Следом идет Samsung Galaxy S23 Ultra – на Snapdragon 8 Gen 2 и с камерой на 200 Мп. Смартфон рассчитан на тех, кому хочется от своего гаджета максимум возможностей. Из минусов эксперты отмечают цену: это один из самых дорогих флагманов на рынке.

Тройку лидеров замыкает базовый Pixel 7. За свои $599 смартфон предлагает оригинальный дизайн, который во многом лучше старшей модели, топовые фотовозможности, а также флагманскую производительность. Отсутствие телеобъектива и слабую автономность отнесли к недостаткам.

Какие еще смартфоны попали в рейтинг:

Google Pixel 6a,

Samsung Galaxy Z Flip 4,

Samsung Galaxy Z Fold 4,

OnePlus 11,

OnePlus N20 5G,

Asus Zenfone 9,

Asus ROG Phone 6.

Самые ожидаемые смартфоны 2023 года

Ранее редакторы известного интернет-издания TechRadar составили список смартфонов 2023-го, о которых мы наверняка будем слышать очень часто в этом году.

Среди них – потенциальный "титановый" iPhone 15 Ultra и дебютный складной смартфон от Google. В ближайшее время также ожидается анонс "убийцы" флагманов Apple и Samsung в лице Xiaomi 13 Ultra

А тем времен Realme анонсировала флагманский смартфон GT Neo 5. Он отличается рекордно мощной зарядкой на 240 Вт – всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут.

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