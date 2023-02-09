Это стало возможным благодаря адаптеру мощностью 240 Вт.

Компания Realme анонсировала флагманский смартфон GT Neo 5. Он отличается рекордно мощной зарядкой на 240 Вт – всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут.

Что интересно, на выбор есть две версии:

батарея 4000 мАч, зарядка 240 Вт (до 100% за 9 минут);

батарея 5000 мАч, зарядка 150 Вт (до 100% за 16 минут)

У новинки 6.74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1240 точек, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также накопитель UFS 3.1 до 1 ТБ.

Что касается фотовозможностей, то основной главный сенсор на 50 Мп дополняет широкоугольный на 8 Мп и датчик для макро на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

Realme GT Neo 5 – цены и дата выхода

В Китае Realme GT Neo 5 начнет продаваться с 15 февраля. Позже новинка доберется до Европы. Цены такие:

240 Вт, 16+256 ГБ — 3199 юаней ( ~ 17 300 грн );

юаней ( ); 240 Вт, 16 ГБ+1 ТБ — 3499 юаней ( ~18 900 грн );

); 150 Вт, 8+256 ГБ — 2499 юаней (~13 500 грн).

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