Среди них – потенциальный iPhone 15 Ultra в титановом корпусе и Pixel Fold, первый складной смартфон Google.

2022 год был отличным годом для смартфонов, но технологическая индустрия никогда не спит, поэтому мы уже с нетерпением ждем гаджеты 2023-го. Авторы портала TechRadar составили список устройств, о которых мы наверняка будем слышать очень часто в следующем году.

Вполне ожидаемо, что все перечисленные гаджеты – флагманы – то есть бюджетных и среднебюджетных среди них нет. Так, в список попал потенциальный iPhone 15 Ultra в титановом корпусе и Pixel Fold, первый складной смартфон Google.

Самые ожидаемые смартфоны 2023 года

На первой строчке журналисты расположили грядущие флагманы Samsung из серии Galaxy S23. По слухам, модель Ultra будет оснащена 6.8-дюймовым экраном и 200-Мп камерой, а в основу всех моделей ляжет топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2.

На второй строчке оказался Pixel 8. От смартфона компании Google журналисты ждут фирменный процессор Tensor 3, поддержу спутниковой связи и самые топовые камеры на рынке.

Тройку лидеров замкнул еще один смартфон Google – складной Pixel Fold – слухи о выпуске которого ходят еще с 2020. В TechRadar надеются увидеть реализацию новых идей в форм-факторе "раскладушки", которые раньше не использовались другими производителями.

В список ожидаемых устройств TechRadar также вошли iPhone 15 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro и OnePlus 11.

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Лучшие смартфоны 2022 года: эксперты составили рейтинг

По мнению большинства журналистов и обозревателей, лучшим смартфоном 2022 года является Pixel 7 Pro. Он выделяется на фоне конкурентов запоминающимся дизайном, производительным чипсетом Tensor G2 и первоклассным софтом.

В то же время "бюджетник" Pixel 6a был признан лучшим камерофоном 2022 года среди пользователей. При этом он обошел более дорогие флагманы в лице iPhone 14 Pro Max и Galaxy S22 Ultra.

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