Эта технология будет впервые внедрена в мобильном телефоне производителя.

Китайский IT-гигант Xiaomi установит в свой грядущий флагманский смартфон 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Такая диафрагма позволяет регулировать относительное отверстие объектива.

Источники сообщают, что речь идет о Xiaomi 13 Ultra, который дебютирует на рынке этим летом. При этом сама технология будет впервые внедрена в смартфоне производителя.

Вкупе с переменной диафрагмой новый смартфон Xiaomi получит датчик IMX989 – это 1-дюймовый сенсор разрешением 50 Мп. Что касается селфи-камеры, то в ней ожидается применение 32-Мп сенсора и широкоугольного объектива.

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Ранее инсайдеры говорили, что флагман Xiaomi 13 Ultra получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех". Судя по всему, инженеры Xiaomi пытаются добиться впечатляющих функций с помощью нового зум-объектива.

Xiaomi 13 Ultra: что еще известно

Ожидается, что в отличие от своего предшественника, Xiaomi 13 Ultra будет продаваться по всему миру, а не только в Китае.

Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

А пока у компании есть в ассортименте только Xiaomi 13 и 13 Pro. Смартфоны получили флагманскую начинку, а базовый Xiaomi 13 в плане дизайн похож на последние айфоны.

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