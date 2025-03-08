16-ядерный чип с 3D V-Cache поступит в продажу уже на следующей неделе.

Компания AMD в январе представила новую линейку флагманских процессоров Ryzen 9 9000X3D, но оставила без ответов вопрос цены и дату выхода. Теперь мы знаем, когда выйдут и почем будут продаваться топовые игровые "камни".

Продажи AMD Ryzen 9 9950X3D и его упрощенной версии Ryzen 9 9900X3D стартуют уже на следующей неделе – 12 марта. Первые независимые обзоры новинок должны появиться в сети 11 марта, ровно за сутки до старта мировых продаж.

Стоимость Ryzen 9 9000X3D:

12-ядерный AMD Ryzen 9 9900X3D — 599 долларов (~24 700 грн)

16-ядерный AMD Ryzen 9 9950X3D — 699 долларов (~29 900 грн).

В AMD называют процессоры "лучшими в мире для игр и создания контента". Оба решения сделаны на архитектуре Zen 5. У старшей модели 16 ядер при 32 потоках, частота до 5,7 ГГц в режиме Boost, 144 МБ кэш-памяти и TDP 170 Вт.

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Младший чип оснащается 12 ядрами при 24 потоках, а тактовая частота в режиме Boost достигает 5,5 ГГц. Кэш – 140 МБ. Заявленный TDP – 120 Вт.

По результатам собственных исследований AMD, Ryzen 9 9950X3D показывает в среднем на 8% более высокие результаты в играх по сравнению с AMD Ryzen 9 7950X3D и до 58% в играх вроде Counter-Strike 2. Повышение производительности касается не только игр, но и программ для работы с контентом, например, Photoshop.

Напомним, на днях AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT. Последнюю обозреватели назвали лучшей для 2К-гейминга прямо сейчас. А вот конкурирующая с ней GeForce RTX 5070 совершенно не впечатлила.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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