За последние 4 года количество вышедших игр в Steam за год увеличилось в 2 раза.

Игровая индустрия переживает сложный период сокращений и стагнации, но, как считает журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg, главная причина кроется не только в неудачных проектах или экономических рисках. Проблема очевиднее: игр выходит слишком много.

По данным SteamDB, в 2024 году в Steam появилось 18 626 новых проектов. Для сравнения, в 2020-м их было всего 9 656 - рост почти в два раза за 4 года. Доступные инструменты разработки, снижение порога входа и растущий интерес к играм привели к перенасыщению рынка.

В отличие от кризиса 1980-х, когда рынок обрушили низкокачественные проекты, сегодня ситуация иная - многие новые игры сделаны качественно. В 2025 году уже более 120 проектов получили свыше 80 баллов на Metacritic, но даже это не гарантирует успеха.

Настоящими хитами становятся лишь немногие, получившие 90 и выше, остальные рискуют затеряться среди тысяч релизов.

Для студий, вкладывающих сотни миллионов долларов и годы труда в один проект, такая конкуренция становится серьёзным испытанием, говорит Шрайер. Рынок перенасыщен, и пробиться в нём всё труднее, даже тем, кто делает отличные игры.

Ранее Джейсон Шрайер сообщал, что издатель GTA 6 хотел воскресить отменённую игру Xbox, но сделка сорвалась. Как сообщает журналист, стороны не договорились о долгосрочных правах на владение брендом Perfect Dark.

