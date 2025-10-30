Открылись предзаказы на Resident Evil Requiem – в Украине самая дешевая цена в мире

Вместе с этим в сети появились и системные требования хоррора.

Capcom открыла предзаказы Resident Evil Requiem – новой большой части хоррор-франшизы. Всего будет два издания на выбор: стандартное и расширенное, включающее, помимо всего прочего, костюм Леди Димитреску.

Обычное издание стоит 1999 грн, "делюкс" – 2199 грн. Согласно SteamDB, в украинском регионе Steam цена на игру самая дешевая в мире и в пересчете на доллары составляет $47.

С открытием предзаказов СМИ обратили внимание на системные требования Resident Evil Requiem – они оказались немного выше, чем у ремейка Resident Evil 4 (2023).

Минимальные

Система: Windows 11

Процессор: i5-8500 или Ryzen 5 3500

Память: 16 ГБ

Видеокарта: GTX 1660 6 ГБ или RX 5500 XT 8 ГБ

Рекомендованные

Система: Windows 11

Процессор: i7-8700 или Ryzen 5 5500

Память: 16 ГБ

Видеокарта: RTX 2060 Super 8 ГБ или RX 6600 8 ГБ.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Сюжет новой игры связан с сотрудницей ФБР Грейс Эшкрофт – чтобы расследовать загадочную смерть, она отправляется в старый-добрый Раккун-Сити, уничтоженный после утечки зомби-вируса.

По атмосфере новый Resident Evil ближе всего к седьмой части и даже к P.T. Хидео Кодзимы, пишут журналисты в своих превью. Сами разработчики называют игру "новой эрой в жанре хорроров на выживание".

