Теперь The Molasses Flood стали частью CDPR.

Компания The Molasses Flood, которая делает спин-офф "Ведьмака" Project Sirius, больше не существует как самостоятельная студия: с начала апреля она окончательно стала частью CD Projekt RED.

Команда продолжает трудиться над новой игрой во вселенной Project Sirius. По слухам, это будет многопользователькая игра, возможно даже MMORPG. Недавно разработчики опубликовали вакансию, которая намекает на возможность создать своего персонажа.

На фоне объединения компанию покинул Дэмиен Айла, ранее занимавший пост гендиректора. Он попрощался с командой, выразив уверенность в будущем релизе и надежду, что аудитория скоро узнает подробности.

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Прошлые игры студии,The Flame in the Flood и Drake Hollow, останутся доступны для покупки. За их дальнейшее распространение отвечает CD Projekt Group. Параллельно продолжается работа и над другими проектами по франшизе "Ведьмак", включая ремейк первой части и четвёртая часть от CDPR.

Ранее мы рассказывали, что над открытым миром "Ведьмак 4" работает самая большая команда CDPR в истории студии. Для компании важно, чтобы мир ощущался как можно более реальным.

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