Игра создается в партнерстве с другой польской студией.

CD Projekt RED в последнее время не скупится на анонсы. В начале октября она провела финансовую презентацию для инвесторов, в рамках которой представила сразу три новых игры во вселенной "Ведьмака" и сиквел Cyberpunk 2077. А сейчас CDPR неожиданно объявила, что один из ранее упомянутых проектов — это ремейк первой части The Witcher.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте франшизы. В рамках финансовой презентации игра проходила под кодовым названием Project Canis Majoris.

Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". CD Projekt RED обеспечивает поддержку и творческий надзор за производством.

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"С The Witcher все началось для нас, для CD Projekt RED. Это была первая игра, которую мы сделали, и тогда это был большой момент для нас. Вернуться в это место и переделать игру для нового поколения геймеров — это такой же, если не больший, момент. Сотрудничество с Fool's Theory в этом проекте не менее интересно, поскольку некоторые из сотрудников студии уже принимали участие в создании игр серии The Witcher. Они хорошо знают исходный материал, знают, как сильно геймеры ждали ремейка, и знают, как создавать невероятные и амбициозные игры. И хотя пройдет еще некоторое время, прежде чем мы будем готовы рассказать больше об игре, я знаю, что ожидание будет стоить того", — прокомментировал анонс ремейка глава CD Projekt RED Адам Бадовский.

Ремейк The Witcher: что известно об игре

Разработка находится на ранней стадии. Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет.

Проект создается на движке Unreal Engine 5. CDPR помогает в его улучшении Epic Games. Технология будет использоваться во всех будущих релизах польской студии.

В рамках финансовой презентации упоминалось, что в Project Canis Majoris реализовывается открытый мир. При этом в оригинале были отдельные локации, сшитые экранами загрузки.

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