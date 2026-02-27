'ПриватБанк' снизил цену евро: свежий курс валют на 27 февраля

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 27 февраля, подешевел на 5 копеек и составляет 43,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел до 51,28 гривни.

Нацбанк Украины установил на 27 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,21 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 3 копейки и составляет 43,47 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,78 гривни за евро.

