Energy Club требует от Шмыгаля прозрачных конкурсов в наблюдательные советы облэнерго

Непрозрачное формирование новых составов наблюдательных советов в операторах распределительных систем, входящих в структуру АО "Украинские распределительные сети" (УРС) (управляет государственными пакетами облэнерго), посылает крайне негативный сигнал рынку и может существенно затруднить привлечение финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в обращении ОО Energy Club к первому вице-премьер-министру – министру энергетики Украины Денису Шмыгалю.

Как отмечается в обращении, 27 февраля 2026 года у большинства операторов систем распределения, пакеты акций которых переданы в уставный капитал АО "УРМ", запланировано проведение внеочередного собрания акционеров. Анализируя процессы подготовки к этим собраниям, Energy Club фиксирует серьезные отклонения от курса корпоративной реформы, задекларированного Правительством.

"Наибольшую обеспокоенность вызывает непрозрачное формирование новых составов наблюдательных советов ОСР без применения публичных конкурсных процедур. Однако самым критическим нарушением является сознательный отказ от института независимых членов наблюдательных советов", - говорится в публикации на странице ОО.

"Такой подход полностью нивелирует саму суть наблюдательного совета как независимого органа контроля. Это является прямым нарушением действующего законодательства Украины и руководящих принципов ОЭСР, а также противоречит лучшим европейским практикам. Сегодня наши международные партнеры и инвесторы уделяют пристальное внимание прозрачности управления государственными активами. Откат корпоративной реформы посылает крайне негативный сигнал рынку и может существенно затруднить привлечение финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Андрей Кострица.

С целью недопущения разрушения основ корпоративного управления в энергетической отрасли, Energy Club официально призвал руководство профильного министерства.

В частности, в ОО требуют инициировать приостановку или отмену решений внеочередного собрания акционеров ОСР, запланированного на 27 февраля, до приведения процедур в соответствие со стандартами корпоративного управления, обеспечить проведение открытой и прозрачной процедуры конкурсного отбора членов наблюдательных советов ОСР, гарантировать безусловное соблюдение квоты для независимых членов в наблюдательных советах, как того требует законодательство, а также гарантировать прозрачный и понятный способ формирования исполнительных органов ОСР, что будет соответствовать политике Правительства по управлению госпредприятиями.

"Energy Club продолжает последовательно отстаивать прозрачные правила игры на энергетическом рынке Украины и подчеркивает, что только соблюдение европейских стандартов управления позволит привлечь необходимые инвестиции для восстановления и развития отрасли", - говорится в публикации.

