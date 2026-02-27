Убийство Портнова: киллером был гражданин Украины, а его сообщник сбежал в РФ, – СМИ

В настоящее время Германия рассматривает возможность экстрадиции подозреваемого в убийстве.

Вероятным исполнителем убийства Андрея Портнова, которого накануне задержали в Испании, является гражданин Украины Азизов Александр Азизович. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Другим соучастником убийства может быть брат задержанного, также гражданин Украины, который в настоящее время скрывается на территории России. Во время нападения на Андрея Портнова оба брата были вооружены огнестрельным оружием. А также разыскивается третий соучастник убийства, который обеспечивал отход киллерам. Его данные установлены правоохранительными органами Испании. Он также разыскивается", – отметил журналист "УП" Михаил Ткач.

Он добавил, что задержанный, как и его брат, родом из города Шахтерск в Донецкой области. С 2005 по 2014 годы подозреваемый осуществлял предпринимательскую деятельность, занимаясь розничной торговлей горючее. Ранее Азизов уже фигурировал в уголовных делах и в Украине. В частности, в 2007 году был подсудимым по статье 263 ч. 1 УК Украины – изготовление и ношение огнестрельного оружия. Но приговор не получил. А в 2021 году было зафиксировано управление Азизовым автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Брат Александра ранее был осужден в Украине по статье 240 УК за незаконную добычу угля в так называемых копанках.

"По данным правоохранителей, в 2014-2015 годах Азизов 13 раз контактировал с Барановым Павлом Евгеньевичем, причастным к деятельности Союза добровольцев Донбасса. Использовал Азизов также российские номера телефонов. Как минимум с 2020 года Александр Азизов, похоже, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, что подтверждается сливами из баз данных интернет-провайдеров и медицинских центров Российской Федерации", – отметил Ткач.

В июне 2024 года Азизов получил судимость по части второй статьи 231 Уголовного кодекса РФ за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц. Впоследствии его в России, вероятно, объявили в розыск.

"Дочь Александра Азизова проживает на временно оккупированной территории Луганской области и является активным участником местного сообщества "Волонтеры, медики ЛНР", – добавил Ткач.

Как отметили собеседники в правоохранительных органах, Александр Азизов вместе с братом неоднократно фигурировали как контрабандисты, перевозившие наркотические средства из РФ в Украину.

Сейчас Германия рассматривает вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова. В то же время неизвестно, в какую именно страну его планируют экстрадировать. После задержания Азизов отказался от помощи украинского консульства. Сейчас рассматриваются три основные версии убийства Андрея Портнова: бизнес-конфликт, украинские политические мотивы или Российская Федерация.

Убийство Портнова: что известно

51-летний Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича, был убит 21 мая 2025 года в городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида. Киллер выстрелил в экс-чиновника пять раз сзади и добил выстрелом в голову.

В свое время юрист занимал высокие должности в Администрации Президента во времена Януковича (2010-2014) и отвечал за судебную реформу. Он был внесен в украинский реестр лиц, которые считаются причастными к предательству национальных интересов, и обвинялся в продвижении пророссийских нарративов.

В конце февраля в Германии, а именно в городе Хайнсберг, задержали предполагаемого исполнителя убийства Портнова. Впоследствии суд выдал ордера на арест подозреваемого и на обыск его жилья.

