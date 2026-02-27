Разогреет до +13°: синоптик сообщила, где на выходных в Украине будет теплее всего

Осадков в ближайшие дни не ожидается.

На выходных в Украине уже запахнет весной - будет тепло. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Теплее всего, по ее данным, будет на западе и юге, где воздух прогреется до +10...+13 градусов.

"Причем в субботу даже на юге будет свежее, чем на западе", - подчеркнула она.

На остальной территории Украины в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+6 градусов, но ночи ожидаются с небольшим морозом.

Благодаря антициклону 28 января и 1 марта будет сухо и солнечно в большинстве областей.

Погода в марте - каким будет начало весны в Украине

Переход от февраля к марту будет плавным. Среднемесячная температура в марте ожидается в пределах +1°...+7°, что в целом соответствует норме. В западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской регионах возможно превышение нормы на 1,5–2,5°.

Осадков прогнозируют 30–53 мм, в Карпатах и горах Крыма – до 60–98 мм. В целом это около 80–100% нормы.

Первая декада марта будет более сухой из-за влияния антициклона. Днем ожидается 0°…+6°, на западе и юге +5°…+11°. Ночью -2°…-8°.

Во второй декаде возможны атмосферные фронты и более контрастная погода, поэтому стоит следить за обновлениями прогнозов.

