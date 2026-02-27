Курс валют изменился в конце недели: сколько стоят доллар и евро сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,00 грн, а евро – 50,78 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 27 февраля, снизился на 3 копейки и составляет 43,47 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,78 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,29 грн/евро, а курс продажи - 51,10 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,21 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что со 2 по 8 марта коридоры валютных изменений составят 42,5-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на наличном рынке).

