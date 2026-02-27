Кабаевой перечислили 6,5 млрд: стало известно, кто купил 'дворец Путина' за бесценок

Ротенберг купил дворец Путина за 800 тыс. рублей, а 6,5 млрд рублей перевели фондам Кабаевой, выяснили расследователи.

Команда покойногооппозиционера Алексея Навального сообщила , что приближенный к Кремлю бизнесмен Аркадий Ротенберг оформил покупку так называемого дворца Путина под Геленджиком за 800 тысяч рублей (около 10 тыс. долларов). Общая площадь строительства составляла 7000 гектаров, а на территории дворца расположены подземный хоккейный комплекс и ресторанный комплекс площадью 5 тыс. кв. м, с люстрами по почти 50 млн рублей каждая.

Как говорится в расследовании, сделку о покупке зарегистрировали 31 марта 2021 года: Ротенберг приобрел 100% акций компании Бином, которой принадлежит компания Комплекс, оформленная на дворец. Отель, который планировал Ротенберг, так и не построили.

По данным расследователей, компания Инвестиционные решения, финансировавшая строительство, в 2023 году перечислила 6,5 млрд рублей Фонду Алины Кабаевой и ассоциации клубов художественной гимнастики "Небесная грация". В частности, фонду Кабаевой досталось 3 млрд рублей, а ассоциации – 3,5 млрд рублей. Основная часть средств хранится на депозитах и приносит проценты, превышающие бюджет официальной Федерации гимнастики России.

Расследователи отмечают, что организации Кабаевой не занимаются масштабной благотворительностью или реальной поддержкой спортсменов.

"Если исследовать все поступления и расходы фондов Кабаевой, становится очевидным, что это – просто кошельки, на которые друзья Путина переводят ей средства на развлечения, покупки и хобби", – подытожили в команде Навального.

Цепочка финансирования дворца включала займы анонимных офшоров с Британских Виргинских островов, которые передавали деньги компании Бином, а та – компании Комплекс, которая оплачивала строительные работы.

Дворец Путина – последние новости

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года во время атаки дронов по России в районе города Геленджик (Краснодарский край) вспыхнуло несколько пожаров, один из которых – недалеко от объектов "дворца Путина".

Местные власти сообщали о пожаре в районе села Криница - из-за "падения обломков" украинского дрона. Журналисты обратили внимание, что это возгорание произошло примерно в 10 км (по другим данным в 3-4 км) от дворца Владимира Путина. Но еще один очаг пожара заметили менее чем в километре от путинской винодельни "Криница".

