Худшие времена за 20 лет: главный автопроизводитель России впал в депрессию

В конце декабря "АвтоВАЗ" снизил цены на автомобили Lada Aura и Lada Largus.

Начало 2026 года стало худшим для российского авторынка за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на директора по продажам и маркетингу компании "АвтоВАЗ" Дмитрия Костромина сообщает The Moscow Times.

"Мы делали прогнозы, как начнется 2026 год. К сожалению, он начался еще хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики", – приводит агентство слова представителя "АвтоВАЗа".

По его словам, единственным положительным моментом является то, что в текущем году у производителей не загружены склады. Топ-менеджер компании признал, что "без креативных идей этот рынок, наверное, не вытянуть".

Видео дня

Ранее агентство "Автостат" сообщило о снижении регистраций легковых Lada в январе на 28,7% год к году, до 19,7 тыс. единиц. Общий объем авторынка в прошлом месяце оценивался в 80,6 тыс. единиц, что на 9,5% меньше по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов отметил, что и в феврале продажи Lada идут плохо. В результате компания снизила план продаж на месяц на 15% (чуть более 20 тыс. машин).

В России выражают надежду, что рост продаж новых машин начнется во втором полугодии, так что удастся повторить прошлогодний результат.

До этого "АвтоВАЗ" прогнозировал, что в России в текущем году продадут 1,5 млн легковых машин и легких грузовых автомобилей, что на 7% больше показателя 2025-го. Сама компания собиралась увеличить продажи на 9% год к году – до 370 тыс. авто.

В конце декабря "АвтоВАЗ" снизил цены на Lada Aura и Lada Largus, которые подешевели на 14% и 3,8% соответственно.

Вместе с тем прайсы на популярные модели выросли. Так, Lada Granta подорожала на 1,9%, а Lada Iskra – на 1,8%. Цены на автомобили семейства Vesta не изменились и составили 1,5 млн рублей (около 19 400 долларов).

Авто в России – последние новости

Летом 2025 года стало известно, что "АвтоВАЗ" решил сократить рабочую неделю с пяти дней до четырех из-за кризиса на рынке. По данным The Moscow Times, с 1 января 2026 года компания вернулась к пятидневной рабочей неделе и увеличила производственный план до 400 тысяч машин. Столько же компания произвела в 2025-м. В 2024 году выпуск составил более 525 тыс. авто.

Трудности преследуют не только российских производителей легковых машин. Ранее в Службе внешней разведки Украины сообщили, что российские производители грузовиков потерпели поражение на внутреннем рынке, тогда как китайские бренды заняли более половины продаж в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: