'Уже наблюдается сокращение закупок украинского металла в Европе': металлурги показали представителям ЕС последствия введения эконалога CBAM

Металлургический комбинат "Каметсталь" посетила делегация Представительства ЕС в Украине, которая ознакомилась с работой предприятия в условиях войны, нестабильного энергоснабжения, сложной логистики и регуляторных вызовов ЕС.

Во время визита представители Евросоюза пообщались с генеральным директором комбината Александром Третьяковым, посетили производственные цеха и воочию увидели, как предприятие поддерживает производство, несмотря на постоянные риски и ограничения.

Руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Никола Сибона отметил, что визит стал частью прямого диалога с украинскими металлургическими предприятиями и позволил непосредственно оценить условия, в которых сейчас работает отрасль. По его словам, европейская сторона увидела, как производственные процессы адаптируются к текущим вызовам, сохраняя операционную устойчивость.

Особое внимание во время встреч на комбинате уделили рискам введения механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) для украинской металлургии.

Представители предприятия и трудового коллектива подчеркнули, что в условиях войны этот инструмент создает дополнительные финансовые и технические барьеры для отрасли, которая работает на пределе возможностей.

На предприятии отметили, что уже фиксируются первые негативные последствия - сокращение закупок украинского металлопроката в ЕС, а также уменьшение импорта чугуна и заготовок из-за переориентации европейских потребителей на альтернативных поставщиков.

В Каметстале считают, что для Украины должны быть предусмотрены особые условия введения CBAM, в частности отсрочка его полноценного применения.

Одним из возможных решений предприятие называет изменение подхода к финансированию декарбонизации тяжелой промышленности - с аккумулированием CBAM-платежей за украинскую продукцию на специальных счетах в ЕС и последующим направлением этих средств на проекты модернизации и снижения выбросов украинских производителей.

