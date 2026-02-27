Сикорский резко раскритиковал 'антиукраинский психоз' Орбана

Польский министр иностранных дел осудил антиукраинскую риторику Орбана и призвал экспертов ЕС проверить повреждения нефтепровода "Дружба".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко оценил позицию премьера Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины.

Выступая 26 февраля в Сейме, Сикорский подчеркнул, что обвинения Будапешта в связи с остановкой нефтепровода "Дружба", который был поврежден российскими обстрелами, должны оценивать эксперты ЕС, а не венгерское правительство.

"Этот вопрос должен быть решен. Эксперты ЕС должны поехать туда и достоверно оценить: это политика или российский удар", - сказал Сикорский, добавив, что видел фотографии поврежденного трубопровода во время поездки в Киев.

Он также подчеркнул, что все требования Орбана строятся на антиукраинской риторике.

"В СМИ, контролируемых венгерским правительством, нагнетается антиукраинский психоз. Это отчаянные шаги популистского правительства, которое строит свою политику на атаках против жертвы агрессии", – заявил польский министр.

Сикорский добавил, что не узнает своего бывшего коллегу по колледжу, отметив: "Он учился в моем колледже – кстати, по стипендии Сороса".

Напряжение между Украиной и Венгрией

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вызвала посла Венгрии в МИД, где якобы призналась, что держит трубопровод "Дружба" из "политических соображений". Более того, он также заявил, что Украина якобы поставила условие, что готова возобновить поставки нефти в Венгрию в обмен на оружие и деньги.

В украинском МИД опровергли эти обвинения Венгрии. Пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий в комментарии журналистам назвал заявления Петера Сийярто "лживыми" и такими, которые "полностью искажают содержание встречи" с временным поверенным Венгрии в МИД Украины.

