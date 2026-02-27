Насмотревшись 'Грозового перевала', туристы массово ринулись в родные места сестер Бронте

Дом-музей сестер-писательниц в Ховорте переживает настоящий туристический бум.

Хотя недавняя экранизация "Грозового перевала" (Wuthering Heights) от Эмиральд Финнелл имеет мало общего с оригинальным романом, фильм все равно существенно оживил интерес к родным местам сестер Бронте.

Как пишет The Independent, исторический дом сестер-писательниц в Ховорте (Западный Йоркшир, Великобритания) сейчас охватила новая волна "Бронтемании".

Кто такие сестры Бронте

Напомним, трое сестер Бронте занимались писательством в те времена, когда женщин не особо признавали в этой профессии (изначально они даже публиковались под мужскими именами). Тем не менее, они оставили заметный след в мировой готической литературе: Эмили науболее известна благодаря "Грозовому перевалу", Шарлотта – по "Джейн Эйр", а Энн – по "Незнакомке из Уайлдфелл-Холла".

При этом специалист по цифровому взаимодействию в доме-музее сестер Бронте Миа Ферулло заявила, что нынешний всплеск интереса – очередной в длинной череде возобновившегося увлечения жизнью и творчеством писательниц.

А учитывая, что сейчас ведутся дискуссии о международной телевизионной адаптации "Джейн Эйр" с Эйми Лу Вуд (сериалы "Половое образование", "Белый лотос") в главной роли, она не видит признаков ослабления литературного ажиотажа.

"Я никогда не видела, чтобы столько людей говорили об Эмили Бронте и "Грозовом перевале. Это просто поразительно – действительно, очень сюрреалистично. Так много людей впервые берут в руки книгу и впервые открывают для себя Бронте. Это действительно очень важный, особенный момент", – заявила Ферулло.

По ее словам, в течение последних двух недель она читала в музее лекции о "Бронтемании" – литературных паломничествах к дому сестер в Ховорте, которые начались в конце XIX века, еще когда отец сестер, преподобный Патрик Бронте, переживший их, все еще жил в этом здании.

"Люди даже из Америки приезжали в Ховорт, чтобы увидеть место, где Шарлотта Бронте написала "Джейн Эйр". Так что это началось очень рано, еще до того, как в доме священника разместился музей. Даже когда Патрик еще жил там, люди приходили, и он вырывал автографы Шарлотты из писем, чтобы дарить их на память. Люди заходили в церковь, чтобы посмотреть книгу регистрации браков, где Шарлотта оставила свои записи. И я думаю, отчасти поэтому церковь решила продать дом священника, потому что людей слишком сильно беспокоили туристы", – рассказала представительница музея сестер Бронте.

В 1904 году дом посетила выдающаяся писательница Вирджиния Вульф, которая отметила, что понимание места написания книг способствует более глубокому пониманию читателями их произведений.

Ферулло пояснила, что приток новых посетителей отчасти объясняется давним явлением, когда люди хотят увидеть места, где создавались литературные и кинематографические произведения. Но немногие писатели так привязаны к определенному месту, как сестры Бронте к Хоуорту и окружающим его вересковым пустошам.

"Люди приезжают в дом, потому что хотят узнать о жизни сестер Бронте, но на самом деле именно окружающие их вересковые пустоши создают у людей ощущение, будто они сами оказались в этих романах. Я думаю, они бы не написали такие произведения, как "Грозовой перевал", если бы не жили в этом районе", – сказала она.

Как кино влияет на туризм

Как ранее писал УНИАН.Туризм, туристы все активнее путешествуют по местам, связанным с популярными фильмами и сериалами, будь-то месть съемок или связь с историческими личностями.

Только в этом году всплеск туризма был зафиксирован после выхода двух свежих кинохитов. Так, фанаты "Марти Суприм" стали чаще искать места, связанные с настольным теннисом, а "Гамнет" привлек больше путешественников в родной город Уильяма Шекспира.

