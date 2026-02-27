Спецподразделение ГУР 'Артан' провело ряд успешных наступательных действий под Степногорском

Важным компонентом спецоперации стало перерезание важных логистических артерий противника.

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" проводит комплексную операцию на Запорожском направлении: украинские разведчики осуществили ряд успешных наступательных действий в районе Степногорска Запорожской области и продолжают активную боевую работу.

Как сообщили УНИАН в подразделении, операция проходит в условиях сложной логистики и постоянных попыток противника удержать позиции путем так называемых "мясных штурмов". Несмотря на это, бойцы "Артан" во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО Украины и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и существенно улучшили тактическое положение на этом участке фронта.

В рамках выполнения задач украинские военные:

уничтожили передовые штурмовые группы российской армии;

поражали объекты сосредоточения живой силы и техники противника;

ликвидировали десятки оккупантов.

Важным компонентом спецоперации стало перерезание важных логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними. По данным разведки, удары по логистике и узлам связи российских войск в настоящее время делают невозможным проведение ими штурмовых действий на этом направлении.

Командир "Артана" Виктор Торкотюк отмечает:

Эти активные действия проведены в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО и Сил обороны Украины. Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага"

По его словам, стратегической целью остается устранение угрозы возможного прорыва противника к окраинам Запорожья.

Операция продолжается. Как отметил Торкотюк, эффективность наступательных действий под Степногорском обеспечена высоким уровнем слаженности подразделений: штурмовые группы работают при поддержке расчетов ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого поражения.

