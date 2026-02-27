Как современные люди скрещивались с неандертальцами: ученые сделали неожиданное открытие

Исследование показывает, что эволюция определялась не только биологическими, но и поведенческими факторами.

Новое генетическое исследование показало, что скрещивание между современными людьми и неандертальцами происходило преимущественно между женщинами вида Homo sapiens и мужчинами-неандертальцами, пишет The Independent.

Работа, опубликованная в журнале Science, основана на анализе распределения древней ДНК у современных людей и ископаемых останках неандертальцев.

В частности, исследователи обнаружили заметную нехватку неандертальской ДНК в Х-хромосоме современного человека. В то же время в Х-хромосоме неандертальцев, наоборот, зафиксирована большая доля человеческой ДНК.

Ученые считают, что такое асимметричное распределение генетического материала лучше всего объясняется особенностями брачного поведения древних популяций, а не разницей в выживании потомков. Иными словами, результаты свидетельствуют о том, что в периоды контактов между двумя видами чаще происходили союзы между мужчинами-неандертальцами и женщинами современного типа.

Точный характер этих древних взаимодействий остается неизвестным. Однако авторы работы отмечают: полученные данные подчеркивают важную роль социального поведения и межгрупповых контактов в формировании эволюционной истории человека.

Исследование добавляет новые детали к картине сосуществования двух близких видов и демонстрирует, что эволюция определялась не только биологическими, но и поведенческими факторами.

