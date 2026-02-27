Люксовый холдинг LVMH зарабатывает в РФ на отеле, обслуживающем друзей Путина, - Reuters

Руководители холдинга отказались от закрытия гостиницы, оправдываясь якобы нежеланием увольнять рабочих.

Когда в Украине началась война в феврале 2022 года, люксовый холдинг LVMH закрыл свои бутики Louis Vuitton, Dior и Bulgari в России еще до того, как Европейский Союз ввел экспортные санкции на товары роскоши. Однако компания сохранила легендарный отель, который обслуживает клиентов, находящихся под санкциями.

Как пишет Reuters, конгломерат, который контролирует французский миллиардер Бернар Арно, тогда также продал магазины Sephora с убытками, хотя их товары массового рынка не подпадали под санкции. Кроме того, компания пожертвовала 5 млн евро жертвам "трагической ситуации" в Украине.

Однако один актив LVMH в России остался – Гранд-отель "Европа" в Санкт-Петербурге, принадлежащий сети роскошных отелей и поездов Belmond. Легендарный отель не подпадает под санкции и легально функционирует, но, по данным Reuters, продолжает получать платежи от компаний, на которые распространяются санкции ЕС и Великобритании, включая крупные российские транспортные, энергетические и медиа-компании, а также банки и военных подрядчиков.

В 2023 году с сайта Belmond удалили информацию об отеле, но право собственности на него осталось у Belmond, которая на 100% принадлежит LVMH. Компания заявляет, что отель работает автономно и независимо от Belmond, а специальная местная команда управляет им отдельно. Источники Reuters сообщили, что руководители LVMH рассматривали возможность закрытия отеля, но решили оставить его "из-за людей, которые там работают".

"Это люди, которые работают на нас, которым мы платим годами. Должны ли мы наказать их за то, что их страной управляет дурак?", – сказал один из источников.

Гранд-отель "Европа" принимал таких гостей, как принц Чарльз, Элтон Джон и Уитни Хьюстон. Первым известным гостем был композитор Петр Чайковский.

В 2023 году отель принимал мероприятия с участием российской политической и экономической элиты, а также праздновал 150-летие гала-концертом с участием руководителей банков, директора Российского государственного музея и чиновников Санкт-Петербурга. Более 10 лет отель остается партнером Санкт-Петербургского международного экономического форума, ежегодной бизнес-встречи, которую проводит Владимир Путин.

Эксперты считают, что LVMH удерживает отель из-за его привлекательности, прибыльности и возможности возвращения на российский рынок в будущем. На решение могли повлиять и российские правила, требующие от иностранных компаний продавать свои активы со значительной скидкой, если они покидают страну, а также тот факт, что город Санкт-Петербург владеет 6,5% акций здания в стиле модерн, в котором расположен отель.

Большинство западных сетей, таких как Marriott, Four Seasons и InterContinental, разорвали связи с Россией. В отличие от Belmond, все эти группы функционировали через сторонних инвесторов, что позволило им быстро выйти из России. Некоторые другие, включая Hilton, приостановили новые инвестиции, но все еще работают там.

Отель не сталкивается с международными ограничениями в отношении услуг, поскольку проживание и питание не подпадают под санкции, объясняют юристы из Парижа, Лондона и Москвы. Однако он получает платежи от компаний под санкциями, в частности "Ростех", "Совкомфлот", "Роснефть", Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк.

Декларации по НДС за 2022–2025 годы показывают, что большинство платежей не превышали 2 тысяч долларов, в соответствии с ценами на номера, ужины или конференц-залы. Крупные платежи включают 140 000 долларов от Совкомбанка и более 270 000 долларов от туристического агентства "Президент-Сервис", связанного с Кремлем. Большинство платежей совпадало с проведением форума в Санкт-Петербурге в 2023–2024 годах.

Между 2022 и 2024 годами доход отеля почти удвоился до 1,9 млрд рублей (25 млн долл.), а чистая прибыль в 2024 году составила около 5,7 млн долларов – самый высокий показатель с 2004 года. Баланс отеля достиг 13 млн долларов по сравнению с менее чем 1 млн в 2018–2021 годах. Хотя прибыль незначительна по сравнению с годовым объемом продаж LVMH в примерно 80 млрд евро, ценность отеля заключается в истории и связях с российской элитой.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп хочет улучшения экономических отношений с РФ, западный бизнес вряд ли вернется в большом количестве в Россию, пока она ведет войну против Украины. Как отметил обозреватель BBC Стивен Розенберг, после четырех лет войны и массовых санкций Россия сталкивается с тяжелыми экономическими вызовами: высокой инфляцией, высокими процентными ставками, стагнацией и рецессией.

Российские компании, которые после полномасштабного вторжения в Украину выкупили такие бренды, как McDonald's, Heinz и Kellogg's, активно выступают против возвращения западных фирм. Российские депутаты предложили законопроект, который усложнит или даже сделает невозможным возвращение западных компаний на рынок Российской Федерации.

