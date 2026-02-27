Многомиллионные хищения: правоохранители выявили коррупционную схему на ремонте ТЭС

Фигуранты искусственно завышали стоимость при ремонте энергетического объекта, а полученную "разницу" распределили между всеми участниками схемы.

Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура раскрыли схему хищения 50 миллионов гривень, предназначенных для аварийно-восстановительных работ Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) после российских обстрелов.

Как сообщила пресс-служба СБУ, к организации схемы причастны руководители двух подрядных компаний, которые выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах.

Отмечается, что в период с 2023 по 2025 годы предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов по восстановлению Трипольской ТЭС на общую сумму более 500 млн грн.

По материалам дела, фигуранты искусственно завышали стоимость услуг, стройматериалов и технического оборудования при ремонте энергообъекта, а полученную "разницу" распределили между всеми участниками схемы.

"Подрядчики закупали рабочие материалы у подконтрольных фирм, где стоимость была на 30% выше рыночной. Таким образом, в течение 2023-2025 годов они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация с доказательствами преступления. Также правоохранители обнаружили более 19 млн грн наличных.

В пресс-службе СБУ добавили, что в настоящее время шестерым фигурантам, среди которых трое организаторов схемы, два руководителя частных компаний и их сообщник, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах" и ч. 3 ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отметим, что из-за российской атаки Трипольская ТЭС была полностью уничтожена еще в апреле 2024 года.

В ноябре 2025 года САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины заявили о масштабной антикоррупционной операции "Мидас" в энергетике. По данным НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Позже в НАБУ обнародовали часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы. В НАБУ сообщили, что экс-министр энергетики Герман Галущенко в пленках следствия проходил под кодовым именем "Сигизмунд".

15 февраля 2026 года стало известно, что Галущенко задержали при попытке выехать из Украины. Его сняли с ночного поезда Киев-Варшава. Уже 17 февраля Галущенко взяли под стражу с альтернативой уплаты залога в 200 миллионов гривен. Прокурор просил почти 426 млн гривен.

