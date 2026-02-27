На выходных в Украину ворвется весеннее тепло: разогреет до +10° и даже больше

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.

Вместе с весной в Украину придет и весеннее тепло. 28 февраля и 1 марта по всей стране ожидается сухая погода с солнцем и 10-градусным теплом. Местами на западе и юге температура поднимется до +12°...+13°. По ночам ожидаются небольшие морозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью -6°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -3°, а днем +6°, переменная облачность.

Во Львове в субботу ночью -5°, днем +11°, переменная облачность. В воскресенье ночью -3°, днем +13°, переменная облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью -5°, днем +10°, переменная облачность. В воскресенье - переменная облачность, ночью -3°, днем +12°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха -6°...+6°. В воскресенье температура будет -3°...+9°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью -4°, днем +10°. В воскресенье - переменная облачность, -1°...+12°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -10°, днем +2°, переменная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...+6°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью -6°, днем +6°. В воскресенье температура составит -3°...+8°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, -3°...+7°. В воскресенье -1°..+10°, переменная облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье ночью ожидается -2°, днем +9°, переменная облачность.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениям. Температура ночью -7°, днем +1°. В воскресенье будет переменная облачность, ночью -4°, днем +7°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -7°, днем +2°. В воскресенье - переменная облачность, температура составит -4°, днем -5°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью -5°, днем до +7°. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут +8°, переменная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет 0°, днем +11°, ясно. В воскресенье - переменная облачность. Температура ночью составит +1°, днем +13°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно , температура до +12°. В воскресенье - практически безоблачно, температура 0°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +9°. В воскресенье - небольшая облачность, 0°...+9°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью -1°, днем +5°. В воскресенье - практически безоблачно, температура -1°...+8°.

Вас также могут заинтересовать новости: