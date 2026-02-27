Из-за ракетной атаки Белгород остался без света, тепла и воды

Ракеты поразили электроподстанцию "Фрунзенская" и Белгородскую ТЭЦ.

Вечером, 26 февраля, по российскому Белгороду был нанесен ракетный удар. После взрывов в городе и ближайших населенных пунктах исчезли электроэнергия, водоснабжение и тепло. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

По данным местных жителей, город был обстрелян около 23:50 по местному времени. По словам очевидцев, в районе Белгорода было зафиксировано около десяти взрывов. Отмечается, что ракетами были поражены электроподстанция "Фрунзенская" и Белгородская ТЭЦ.

Как отметил Гладков, в результате обстрела в городе более 50 тысяч человек остались без света. Восстановить его части потребителей обещают до конца дня. Он добавил, что по городу было нанесено ударов с использованием 12 средств поражения.

Видео дня

Удары по Белгороду: что известно

Отметим, что Белгород регулярно жалуется на атаки Сил обороны Украины. В частности, в городе ввели отключение света после атаки 19 февраля. Тогда же у жителей города исчезло и отопление.

В середине февраля Гладков заявлял, что жители Белгорода остались без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона. Он также назвал повреждения в результате обстрелов "очень и очень серьезными".

Вас также могут заинтересовать новости: