Впервые в истории: Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

Первая леди США впервые возглавит Совбез ООН, подчеркнув роль образования и технологий в миротворчестве.

Первая леди США Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН в следующем месяце, когда Соединенные Штаты возьмут на себя председательство, чтобы подчеркнуть роль образования в продвижении толерантности и мира в мире, сообщает Fox News.

Это станет первым случаем, когда первая леди любой страны будет председательствовать на заседании Совета Безопасности, где будут обсуждаться образование, технологии, мир и безопасность.

"Это первый случай в истории, когда первая леди обратится к Совету Безопасности, следуя своей миссии – расширить возможности следующего поколения с помощью образования и технологий", – отметил собеседник издания.

Посол США в ООН Майкл Уолтц подчеркнул, что "вполне уместно, что первая леди, страстная и неутомимая защитница прав детей, будет председательствовать в первый день председательства Америки в Совете Безопасности".

Совет Безопасности ООН – процесс смены председательства

Напомним, что председательство в Совете Безопасности меняется ежемесячно среди 15 государств-членов: пяти постоянных – США, Китая, Франции, России и Великобритании – и десяти непостоянных, среди которых Бахрейн, Колумбия, ДР Конго, Дания, Греция, Латвия, Либерия, Пакистан, Панама и Сомали. Постоянные члены имеют право вето на любые резолюции, кроме процедурных.

