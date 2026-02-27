Финалистка 'Холостяка-14' Половинкина наконец-то рассекретила, в отношениях ли она

Девушка рассказала о новой встрече с Цымбалюком.

Финалистка 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина, главным героем которого был украинский актер Тарас Цымбалюк, наконец-то прямо ответила на вопрос о личной жизни.

В подкасте "Без цукру" девушку спросили, в отношениях ли она сейчас. Настя заявила:

"Нет, отношений нет. не нахожусь в отношениях. И с Тарасом не общаюсь".

По словам Половинкиной, в последний раз они с Тарасом случайно встретились в Буковеле.

"Мы должны были быть на одном мероприятии электронной музыки, но я решила, что нет, я поеду в Одессу... Да, мы там (в Буковеле) виделись с Тарасом. Он был со своей компанией, я - со своей. Мы поговорили, как там и что нового. Ну, и в принципе, все".

Половинкина призналась, что мечтает сейчас вовсе не об отношениях:

"Я мечтаю о той реализации, которую я прятала в себе. Вот больше о себе мечтаю. Все спрашивают: "А ты мечтаешь об отношениях, о каком-то мужчине?". Нет, честно, нет. Я хочу в этом году больше быть в фокусе на себя".

Также Половинкина рассказала о самом "греховном" эпизоде проекта, который очень не понравился ее отцу.

"Мы целовались, я думаю, все это видели, и мои близкие тоже. Плюс мы делали массаж друг другу… И это была, кстати, серия, которая не понравилась отцу… Отец все принимает, я его готовила, но потом папа такой: "Мне вообще не понравилось, что там было. Мне не понравилось!" - поделилась Настя.

