По усам кошек можно понять их настроение, состояние здоровья и даже возраст.

Усы – одна из самых заметных особенностей кошачьей мордочки. Однако по структуре они совсем не похожи на обычные волосы и в научной терминологии имеют собственное название – вибриссы. Хотя большинство людей может догадываться об их назначении, даже не все "кошатники" знают, сколько именно этих вибрисс у обычной кошки и чем отличается их функция в зависимости от места.

Разберемся, сколько усов должно быть у кошки и почему они растут даже на лбу животного.

Сколько усов у кошки – научное объяснение

Точное количество усов у кошки может варьироваться, но у большинства их довольно много: от 40 и более. Самые заметные растут по обе стороны от носа: их обычно около 24 штук (по 12 с каждой стороны) и расположены они в 4 горизонтальных ряда по 3 усика на каждой щеке. Такое строение заложено генетически и не связано с возрастом животного.

Видео дня

Но есть и другие вибриссы:

Над глазами: несколько усиков над каждым глазом, которые помогают защитить глаза от препятствий в темноте.

На подбородке и щеках: более короткие, но чувствительные волоски, реагирующие на объекты у земли или возле пасти.

На лапах (в районе запястий): помогают кошке ориентироваться при охоте или ходьбе, оценивая расстояния и движение под лапами.

Важно отметить, что сколько у кошки усов на одной стороне, столько должно быть и на другой, так как расположены они симметрично, и их число всегда четное.

Как работают кошачьи усы

Хотя усики выглядят как обычные длинные волосы, их внутренняя структура совершенно иная. Каждый ус растет из мешочка, окруженного множеством нервных окончаний и мышц. Эти окончания связаны с центральной нервной системой, а значит, и с мозгом, что делает их очень чувствительными.

Усы выполняют несколько важных функций:

Усы помогают кошкам "ощущать" предметы в темноте или в тесных местах.

Длина усов примерно равна ширине тела кошки, что позволяет ей определять, пролезет ли она в узкое отверстие.

Усы над глазами предупреждают о возможной опасности и помогают избежать травм.

Более того, положение усов может указывать на настроение кошки. Например, находясь в стрессе, кошка прижимает их назад, а когда ей интересно – направляет вперед.

Сколько рядов усов у кошки – почему их может быть меньше

Как и обычная шерсть, усы имеют свой жизненный цикл. Они постепенно изнашиваются, выпадают, а на их месте вырастают новые – в норме хозяин может находить 1–2 выпавших уса раз в несколько месяцев.

Но если усы выпадают слишком часто, в большом количестве или ломаются у основания, это может говорить о стрессе, плохом питании (нехватке витаминов группы B, белка и микроэлементов), аллергии, кожных болезнях или гормональном дисбалансе.

Иногда виноваты грибки или паразиты, которые вредят волосяным луковицам. В таких случаях стоит искать другие признаки – зуд, красную кожу, выпадение шерсти, вялость – и вовремя идти к ветеринару.

Если вам нравятся подобные простые объяснения фактов о домашних питомцах, вас также может заинтересовать наш материал о том, почему у кота мешочек на животе.

Вас также могут заинтересовать новости: