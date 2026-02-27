Кремль мог пообещать Орбану Закарпатье в обмен на поддержку России, - Дикий

В феврале 2022 года венгерские войска развернулись у границы Украины.

Пророссийский премьер-министрВенгрии Виктор Орбан мог получить обещания из Москвы, что за поддержку России в войне против Украины сможет получить Закарпатье. Об этом в эфире Радио NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар.

В частности, он ответил, следует ли Украине ожидать вооруженных провокаций на границе со стороны Венгрии, учитывая заявление премьер-министра Виктора Орбана о развертывании военных для защиты их энергетической инфраструктуры.

"Я напомню, что венгерская армия один раз разворачивалась уже на нашей границе. Это было 24 февраля 2022 года. Они тогда стояли прямо все вдоль границы с подготовленными понтонными мостами для форсирования Тисы. И все эти рассказы Орбана, что они тогда развертывали именно наступательные подразделения с понтонными мостами, чтобы готовиться принимать большой поток беженцев – это даже не смешно, это не выдерживает никакой критики. Там стояла армия, явно подготовленная именно к наступлению", – подчеркнул Дикий.

По его мнению, "явно Орбан тогда собирался оккупировать наше Закарпатье". "И дальше мы уже можем только предполагать, что, скорее всего, сигналом к этому должно было стать падение Киева", - сказал Дикий.

"Мы это можем только предполагать, мы это не можем точно знать, но очень много признаков свидетельствует о том, что именно за поддержку России Кремль ему Закарпатье пообещал", - подчеркнул Дикий.

В то же время, по его словам, сейчас ситуация немного другая, потому что в настоящее время венгерские войска разворачиваются не у украинской границы, а внутри страны вокруг венгерских энергетических объектов.

Эксперт добавил, что Орбан очень долго удерживает власть, но удерживает эту власть гибридными методами в условиях проведения выборов.

"И он каждый раз их частично фальсифицирует, но в основном все же действительно одерживает победу на выборах путем манипулирования общественным мнением, путем монополизации медиа и так далее. То есть он такой недодиктатор, явно авторитарный руководитель, но чья власть все же еще не является абсолютной. И вот этой весной этой власти, по-видимому, будет брошен самый серьезный вызов за последние десять, если не пятнадцать лет. У Орбана сейчас очень большие шансы эту власть потерять", - отметил Дикий.

Поэтому, по мнению эксперта, история с развертыванием войск вокруг энергетических объектов, скорее всего, является предвыборным ходом для манипулирования мнением граждан, чтобы создать из Украины "внешнего врага".

"И учитывая, что у него действительно большие шансы проиграть эти весенние выборы, нам сейчас лучше всего не делать никаких резких шагов... Венгры, пожалуйста, сами смотрите, как ваш диктатор явно выдумывает войну, которой нет. И думайте сами, кто может привести войну в вашу страну", - считает Дикий.

Орбан против Украины - детали

Как сообщал УНИАН, Орбан призывает президента Украины Владимира Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба", который был выведен из строя после российского обстрела. Орбан обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы пытается втянуть Венгрию в войну. В то же время Венгрия не желает участвовать в войне.

Венгрия активно и последовательно блокирует инициативы Европейского Союза по поддержке Украины. Недавно он заявил, что начало "миссии по установлению фактов" для оценки ущерба, нанесенного нефтепроводу "Дружба", может способствовать разблокированию кредита ЕС для Украины.

Также Орбан приказал военным усиленно патрулировать объекты энергетики, чтобы защитить их от якобы "атак" со стороны Украины.

Ранее, перед российским вторжением в Украину, Венгрия стягивала свои войска к границе. С венгерской стороны это объяснили тем, что войска отправляли не для участия в нападении, а чтобы удержать ситуацию на самой границе, если из Украины хлынут мощные потоки беженцев.

