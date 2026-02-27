Легендарная модель: назван самый популярный компактный автомобиль в мире

Эксперты проанализировали данные за прошлый год и пришли к выводу, что самым популярным компактным автомобилем в мире на рынке новых легковых автомобилей остается Toyota Corolla. Соответствующие данные обнародованы на портале Focus2Move.

Несмотря на годовое снижение объемов продаж на 9,2%, доля Corolla на рынке составила внушительные 11,5%. Первое поколение Toyota Corolla начали производить еще в 1966 году и за долгие десятилетия она стала по-настоящему народным авто. Corolla ценят за надежность, долговечность, низкие затраты на обслуживание и высокую топливную экономичность.

На втором месте оказалась знакомая далеко не всем новинка рынка – китайский Geely Xingyuan, который обеспечил себе 5,3% от общего объема.

Автомобиль часто выбирают покупатели, поскольку считают его одним из лучших бюджетных городских электромобилей, сочетающим низкую цену и современный дизайн. Третье место заняла Honda Civic, которая обеспечила себе долю рынка в 4,5%.

В целом десятка самых популярных компактных авто выглядит так:

  1. Toyota Corolla.
  2. Geely Xingyuan.
  3. Honda Civic.
  4. Hyundai Elantra.
  5. Volkswagen Golf.
  6. Volkswagen Sagitar.
  7. Audi A3.
  8. Nissan Sentra.
  9. Xpeng MONA M03.
  10. ChangAn Eado.

Самые популярные автомобили – последние новости

Недавно стало известно, что бесспорным лидером немецкого рынка новых автомобилей в январе 2026 года стал Volkswagen Golf. Модель заняла 3,6% рынка, хотя ее продажи сократились на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщалось, что в прошлом году звание самого популярного автомобиля бизнес-класса получила BMW 5 Серии. В течение года модель нарастила продажи на 26,2% и заняла 14,4% рынка.

