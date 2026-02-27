Легендарная модель: назван самый популярный компактный автомобиль в мире

Особой популярностью в этом сегменте пользовались японские и китайские автомобили.

Эксперты проанализировали данные за прошлый год и пришли к выводу, что самым популярным компактным автомобилем в мире на рынке новых легковых автомобилей остается Toyota Corolla. Соответствующие данные обнародованы на портале Focus2Move.

Несмотря на годовое снижение объемов продаж на 9,2%, доля Corolla на рынке составила внушительные 11,5%. Первое поколение Toyota Corolla начали производить еще в 1966 году и за долгие десятилетия она стала по-настоящему народным авто. Corolla ценят за надежность, долговечность, низкие затраты на обслуживание и высокую топливную экономичность.

На втором месте оказалась знакомая далеко не всем новинка рынка – китайский Geely Xingyuan, который обеспечил себе 5,3% от общего объема.

Видео дня

Автомобиль часто выбирают покупатели, поскольку считают его одним из лучших бюджетных городских электромобилей, сочетающим низкую цену и современный дизайн. Третье место заняла Honda Civic, которая обеспечила себе долю рынка в 4,5%.

В целом десятка самых популярных компактных авто выглядит так:

Toyota Corolla. Geely Xingyuan. Honda Civic. Hyundai Elantra. Volkswagen Golf. Volkswagen Sagitar. Audi A3. Nissan Sentra. Xpeng MONA M03. ChangAn Eado.

Самые популярные автомобили – последние новости

Недавно стало известно, что бесспорным лидером немецкого рынка новых автомобилей в январе 2026 года стал Volkswagen Golf. Модель заняла 3,6% рынка, хотя ее продажи сократились на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщалось, что в прошлом году звание самого популярного автомобиля бизнес-класса получила BMW 5 Серии. В течение года модель нарастила продажи на 26,2% и заняла 14,4% рынка.

Вас также могут заинтересовать новости: