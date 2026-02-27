Легендарная модель: назван самый популярный компактный автомобиль в мире

Эксперты проанализировали данные за прошлый год и пришли к выводу, что самым популярным компактным автомобилем в мире на рынке новых легковых автомобилей остается Toyota Corolla. Соответствующие данные обнародованы на портале Focus2Move.
Несмотря на годовое снижение объемов продаж на 9,2%, доля Corolla на рынке составила внушительные 11,5%. Первое поколение Toyota Corolla начали производить еще в 1966 году и за долгие десятилетия она стала по-настоящему народным авто. Corolla ценят за надежность, долговечность, низкие затраты на обслуживание и высокую топливную экономичность.
На втором месте оказалась знакомая далеко не всем новинка рынка – китайский Geely Xingyuan, который обеспечил себе 5,3% от общего объема.
Автомобиль часто выбирают покупатели, поскольку считают его одним из лучших бюджетных городских электромобилей, сочетающим низкую цену и современный дизайн. Третье место заняла Honda Civic, которая обеспечила себе долю рынка в 4,5%.
В целом десятка самых популярных компактных авто выглядит так:
- Toyota Corolla.
- Geely Xingyuan.
- Honda Civic.
- Hyundai Elantra.
- Volkswagen Golf.
- Volkswagen Sagitar.
- Audi A3.
- Nissan Sentra.
- Xpeng MONA M03.
- ChangAn Eado.
Самые популярные автомобили – последние новости
Недавно стало известно, что бесспорным лидером немецкого рынка новых автомобилей в январе 2026 года стал Volkswagen Golf. Модель заняла 3,6% рынка, хотя ее продажи сократились на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также сообщалось, что в прошлом году звание самого популярного автомобиля бизнес-класса получила BMW 5 Серии. В течение года модель нарастила продажи на 26,2% и заняла 14,4% рынка.