Часть устройств обновится летом, а другая часть – до конца года.

В связи с ранним релизом Android 16 компания Xiaomi активно готовит к выпуску свою новую оболочку HyperOS 3. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

Портал GizChina опубликовал полный список устройств Xiaomi (не считая будущих моделей), которые точно обновятся до HyperOS 3 – от складных телефонов и флагманов до планшетов. Ищите свое устройство ниже:

Xiaomi

Серия Xiaomi 15;

Серия Xiaomi 14;

Серия Xiaomi 13;

Серия Xiaomi 12;

MIX Flip, Flip 2;

MIX FOLD 2, 3, и 4;

Xiaomi Pad 6 Pro, 6S Pro, 7 и 7 Pro.

Redmi:

Серия Redmi Note 12, 13 и 14 (модели 4G, Turbo и Pro);

Серия Redmi 12, 13 и 14 (модели C и A);

Серия Redmi K50, K60, K70 и K80;

Redmi Pad SE, Pad SE 8.7, Pad Pro и Pad Pro 5G.

Poco:

Poco F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro и F7 Ultra;

Poco X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro;

Poco M6 (версии 4G, 5G и Pro), M7 и M7 Pro 5G;

Poco C65, C75 и C75 5G.

Как обычно, приоритетное обновление коснется новейших моделей 2024–2025 годов, тогда как более ранние версии будут обновляться постепенно. На большинстве смартфонов и планшетов прошивка будет базироваться на Android 16, тогда как некоторые гаджеты, не включенные в перечень, могут получить HyperOS 3 с Android 15.

Видео дня

Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые с начала 2025 года перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Xiaomi 11i, Poco F4 GT и Redmi Note 11S.

Ожидается, что в HyperOS 3 будет улучшена производительность системы (более быстрый запуск приложений) и задач с работой ИИ, появятся новые возможности персонализации и новые функции Game Turbo для геймеров. Бета-версию Android 16 прямо сейчас могут опробовать владельцы Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro.

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