Публичный релиз "независимой от всех" платформы случится в конце года.

Huawei провела презентацию операционной системы HarmonyOS NEXT. Ее особенность в том, что она лишена компонентов AOSP – следовательно, установка Android-приложений и сервисов Google невозможна.

Представители компании отметили, что система разработана полностью своими силами, а поскольку Android-приложения больше не поддерживаются, для нее создают отдельные. К релизу обещают адаптировать более 5000 штук.

В настоящий момент производитель проводит закрытое тестирование и активно приглашает разработчиков к созданию нативных программ. Публичный же релиз "независимой от всех" платформы случится в конце года.

По прогнозам компании, к концу 2024 года HarmonyOS может обойти iOS по популярности в Китае. Huawei утверждает, что это не просто обновление технологии, а технологическая революция.

Скорее всего, в смартфонах для глобального рынка, включая Украину, останется HarmonyOS на основе Android, а Next будет только в китайских моделях. Продажи смартфонов компании без сервисов Google в Европе сложно назвать впечатляющими.

Как известно, в Китае делают большую ставку на независимость своих ОС. Вслед за Huawei и с недавней поры Xiaomi по пути создания собственной операционной системы пошла Vivo.

Одной из ключевых "фишок" собственной операционной системы является возможность ее адаптации под разные типы устройств и форм-факторы. Также, как правило, они предлагают лучшее быстродействие приложений и безопасность по сравнению с Android.

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