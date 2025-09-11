Почти все модели iPhone 17 получили поддержку более быстрой зарядки / фото Apple

Как это обычно бывает, после презентации новых iPhone узнаешь о различных интересных улучшениях, которые Apple посчитала не такими важными, чтобы упоминать о них в ходе ивенте. Одно из таких нововведений, о котором пишет TechRadar – поддержка более быстрой зарядки.

Apple сообщает, что iPhone 17, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max можно зарядить до 50% примерно за 20 минут при использовании нового адаптера 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max. Для сравнения: iPhone 16 достигал 50% заряда больше, чем за полчаса.

Аксессуар выдает динамическую мощность от 40 до 60 Вт. Блок питания продается отдельно за 39 долларов и не идет в комплекте, но, вероятно, подойдут и сторонние зарядки схожей мощности.

Видео дня

Исключение – самый тонкий iPhone Air. Он по-прежнему заряжается на уровне прошлогодних моделей.

40W Dynamic Power Adapter with 60W Max

Помимо ускоренной зарядки, новые iPhone также стали заметно автономнее, особенно базовый iPhone 17, появилась возможность отключения мерцания, новые "эко-тканевые" чехлы TechWoven и скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Напомним, все модели iPhone 17 поступят в продажу 19 сентября. Базовый iPhone 17 стартуют от $799, а 17 Pro – от $1099. Минимальная конфигурация теперь составляет 256 ГБ.

Вас также могут заинтересовать новости: