Козловский рассказал, что он ест каждый день для поддержания формы

Певец заявил, что сейчас ему никто не готовит.

Популярный украинский певец Виталий Козловский рассказал о продукте, который употребляет ежедневно, и о том, какое блюдо готовит себе сам.

Как отметил исполнитель в интервью Blik.ua, сейчас он пользуется сервисом доставки готовых блюд.

"Мне сейчас никто не готовит, потому что я не люблю быть назойливым: мол, так приготовь, так прожарь или так свари. Мне это не нужно, потому что заказываю доставку готового рациона. Он у меня сбалансированный. Единственное, что могу, например, когда мне хочется приготовить себе какой-нибудь читмил, – это пожарить сырники", – поделился Козловский.

Видео дня

Певец также рассказал о продукте, который всегда присутствует в его рационе: он помогает певцу поддерживать форму и восстанавливаться после физических нагрузок.

"Яйца – это у меня такой атрибут на столе, который употребляется независимо от праздников. Это белок", – отметил артист.

Отметим, недавно Виталий Козловский неожиданно прервал свой концерт и даже перенес несколько следующих выступлений из-за проблем со здоровьем.

"Люди мои родные! Я так ждал нашей встречи. И знаю, как ждали вы. Но, к сожалению, только что пришлось остановить концерт, потому что болезнь взяла свое: голос сорвался и петь я уже не мог. Полное разрыв связок. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь. Поэтому концерт в Черкассах тоже вынужден перенести. Я прошу у вас прощения", – подчеркивал певец.

