Ваш телевизор с HDMI 2.0 умеет больше: 5 устройств, которые стоит подключить прямо сейчас

HDMI 2.0 остается универсальным и вполне актуальным стандартом для большинства задач – от просмотра фильмов до игр.

Даже если у вас не самый новый телевизор, оснащенный портом HDMI 2.0, его возможностей вполне достаточно для комфортного просмотра контента, игр и развлечений. Этот стандарт поддерживает 4K-разрешение при 60 к/с, что делает его актуальным для большинства современных устройств.

Эксперты SlashGear выделили пять типов гаджетов, которые помогут раскрыть потенциал такого телевизора без необходимости обновления техники.

Стриминговые устройства

Стриминговые приставки и стики – самый простой способ превратить обычный телевизор в "умный". Они дают доступ к популярным сервисам вроде YouTube, Netflix и другим платформам. Большинство современных устройств поддерживают 4K-контент и HDR, полностью раскрывая потенциал HDMI 2.0.

Кроме того, такие гаджеты обычно работают быстрее встроенных Smart TV-систем, получают регулярные обновления и предлагают удобный интерфейс. Это особенно актуально для старых телевизоров, где родное ПО уже устарело или работает медленно.

Синхронизаторы подсветки (sync box)

Синхронизаторы подсветки создают эффект "расширенного экрана": светодиодная лента за телевизором повторяет цвета происходящего на дисплее. Это усиливает погружение при просмотре фильмов и во время игр.

Даже если устройство рассчитано на HDMI 2.1, оно будет работать и с HDMI 2.0 – просто без поддержки более высоких частот обновления или некоторых продвинутых функций. Для большинства пользователей это не критично, особенно если речь идёт о фильмах или сериалах.

DVD- и Blu-ray-плееры

Несмотря на популярность стриминга, физические носители остаются востребованными благодаря стабильному качеству картинки и звука. 4K Blu-ray-диски часто предлагают более высокий битрейт, чем онлайн-сервисы, что дает более детализированную картинку.

HDMI 2.0 полностью справляется с передачей такого сигнала, включая HDR и многоканальный звук. Это делает его отличным выбором для домашних кинотеатров без необходимости обновлять телевизор или кабели.

Игровые консоли

Консоли прошлого поколения отлично оптимизированы под HDMI 2.0. Они обеспечивают стабильный геймплей в разрешении до 4K при 60 FPS, чего достаточно для большинства игр.

Даже более новые консоли могут работать через HDMI 2.0, но в таком случае будут недоступны функции вроде 120 Гц. Тем не менее для обычного гейминга это не критично – качество остается высоким.

HDMI-переключатели

Если у телевизора ограниченное количество HDMI-портов, переключатель становится незаменимым аксессуаром. Он позволяет подключить сразу несколько устройств – консоли, приставки, ноутбуки, пр. – и быстро переключаться между ними.

Современные модели поддерживают 4K при 60 Гц и HDR, поэтому не ухудшают качество изображения. Некоторые устройства также оснащены пультом дистанционного управления или автоматическим переключением при включении источника сигнала.

Таким образом, даже без HDMI 2.1 можно получить максимум от телевизора. HDMI 2.0 остается универсальным решением для фильмов, игр и стриминга – достаточно правильно подобрать совместимые устройства и аксессуары.

