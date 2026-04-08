Чтобы удачно провести дату 8 апреля, запомните ее уникальные народные обычаи.

Восьмой день апреля в 2026 году оказался значимым для православных христиан. Чтобы понять смысл этого дня, верующим стоит почитать о том, какой сегодня церковный праздник. В Украине в эту дату устраивают профессиональное событие, а на планете проводится торжество представителей одной нации.

Какой сегодня праздник в Украине

Ранее 8 апреля в нашей стране отмечали День работников военных комиссариатов. Такое событие установлено с целью почтить важность деятельности военкоматов для ведения военного учета населения и организации призыва военнообязанных на службу.

С 2022 года военкоматов в нашей стране нет - их реформировали в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Поэтому праздник сегодня в Украине теперь проводится в честь сотрудников ТЦК. Кроме того, у них есть еще одно официальное торжество - День мобилизационного работника 17 марта.

Какой сегодня праздник в мире

На планете в это число проводится Международный день ромов, объединяющий всех представителей ромской национальности. Цель этого праздника - опровергнуть стереотипы в отношении таких людей, а также подчеркнуть красоту цыганского языка и богатство культуры.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День розового цвета, День карликовых бегемотов, День конкурсов красоты, День буддизма и День против собачьих боев.

Какой сегодня праздник церковный

С 6 по 11 апреля 2026 года у православных длится Страстная неделя. Третий ее день имеет название Великая среда и посвящается памяти Марии Магдалины, что приготовила освященное миро для Иисуса. В такую дату каждому верующему предлагается задуматься о своих поступках и раскаяться в грехах.

Если обратиться к церковному календарю, то в нем по новому стилю сегодня праздник апостолов от 70-ти Асинкрита, Флегонта, Иродиона, Ерма и многих других. К ним молятся с просьбой о помощи в принятии сложных решений.

По старому стилю 8 апреля наступает Собор архангела Гавриила. У этого святого просят защиты от несчастных случаев, исцеления болезней и крепкого здоровья домашнего скота.

Какой сегодня праздник в народе

Давние приметы о сегодняшней дате говорят следующее:

если во время рассвета небо чистое от туч, то вскоре будет оттепель;

скворцы начали петь - к хорошей погоде;

если целый день пасмурно, то остаток месяца будет дождливым;

дождь обещает хороший урожай пшеницы в этом году.

По народным верованиям в праздник 8 апреля принято прясть - все ручные изделия получатся красивыми. Еще день считается очень удачным, чтобы помириться с родными и попросить прощения.

Если говорить об обычаях Великой среды, то в этот день верующие заготавливают яйца для будущих крашанок и писанок. Владельцы несушек собирают домашние продукты, а остальные закупаются на рынке. Есть примета на счастье - нужно пересчитать все яйца, что есть на кухне. При этом есть их до Пасхи нельзя, ведь пост пока не закончился.

Что нельзя делать сегодня

Помимо постных ограничений есть и иные запреты в праздник сегодня. Строго запрещается обижать животных, кричать на них и прогонять с участка. Еще не стоит шуметь на природе, поскольку можете потревожить диких птиц и зверей в период размножения. Также нельзя ссориться и спорить с близкими даже по пустякам.

