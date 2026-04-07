Скоро дожди станут привычной частью погоды, поэтому стоит заранее приберечь в гардеробе стильный тренч.

Ни один весенний гардероб не обходится без переходной верхней одежды. Хороший женский тренч позволяет легко накинуть дополнительный слой в прохладную погоду, не утяжеляя образ и не добавляя лишнего объема. Идеально сочетающийся с драпированными платьями миди, легким трикотажем и цветным денимом, тренч – это элегантная сезонная вещь, которая никогда не выходит из моды.

Недавно в известном модном журнале Harper's Bazaar вышел материал про модные тренчи 2026 – женские и унисекс – рекомендующий несколько типов стильных весенних плащей. Рассмотрим, какие модели попали в этот список.

Какие тренчи в моде 2026 года – классические модели

Тренчкоты легко узнать по лаконичному крою и сдержанному дизайну – именно поэтому они подходят почти к любому образу и случаю. Модель с историей, уходящей в XIX век, получила широкое распространение во время Первой мировой войны: благодаря водоотталкивающей обработке тканей военные могли оставаться в тепле и сухости без тяжелых пальто. Это сочетание практичности и продуманного дизайна и сделало тренч по-настоящему вне времени.

Сегодня люксовые бренды по-своему переосмысливают этот базовый элемент гардероба, при этом его разновидностей стало так много, что сложно сказать, какие плащи сейчас в моде. Редакторы Harper’s Bazaar выбрали среди них своих фаворитов: от укороченного тренча бренда Cos, идеально подходящего для многослойных образов в переходный сезон, до моделей полной длины от Burberry и J.Crew, которые легко справятся даже с самыми дождливыми днями.

Классический тренч

Пояса на манжетах и погоны давно стали фирменными деталями классического тренча, придавая образу аккуратную, слегка преппи-эстетику. Будь то традиционная двубортная модель длиной до икры, как у Burberry Waterloo, или более современный вариант с расслабленным кроем и укороченным подолом, такие тренчи легко освежат весенний гардероб.

Кар-кот (car coat)

Если вы ищете более лаконичный тренч, весна 2026 может стать отличным шансом попробовать на себе так называемый "автомобильный плащ". Эти пальто, появившиеся в начале XX века, изначально отличались укороченным и более обтекаемым силуэтом, удобным для вождения. А сегодня они остаются практичным выбором и добавляют образу современной сдержанности – как за рулем, так и в повседневной жизни. Классические оттенки хаки и черного по-прежнему вне времени, но в этом сезоне стоит присмотреться и к насыщенному красному.

Тренч женский 2026 – новые креативные модели

Теперь обратимся к более современным и необычным вариантам плащей, которые сохраняют классический силуэт, но переосмысляют его за счет новых форм, материалов и принтов.

Укороченный тренч

С потеплением многие меняют длинный на укороченный тренч – 2026 год не стал исключением. Этот вариант легче, компактнее, и также хорошо справляется с ролью легкого переходного слоя. Среди удачных вариантов – модель от Cos с воротником-стойкой и шелковистой подкладкой, а также Charles от Favorite Daughter: в ней сохранились все ключевые детали классического тренча, но в более компактной длине.

Замшевый или кожаный тренч

Не знаете, какой цвет тренча в моде? Сейчас никто не обращает внимания просто на цвет, главное – материал. Попробуйте замшевый или кожаный плащ, чтобы по-новому взглянуть на базовый весенний элемент гардероба. Слегка оверсайз-модель, например от Reiss, будет актуальна не только весной, но и осенью и в начале зимы. Сочетайте ее с легким кашемировым трикотажем и классическим денимом – получится элегантный образ на весь день.

Тренч с принтом

Леопардовый, зебровый, клетка или монограммы – модные плащи 2026 года вышли за рамки исключительно функциональной верхней одежды для дождливой погоды и стали полноценным стильным заявлением. Если вы хотите добавить контраст или текстуру в более сдержанный образ, такой вариант станет удачным выбором.

