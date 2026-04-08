Как понять, что вас сглазили: 7 тревожных признаков

Если вы когда-нибудь чувствовали себя в полосе неудач, не в силах избавиться от странных, тяжелых ощущений, возможно, все дело в том, что вас сглазили. Эксперты-ритуалисты утвекрждают, что наиболее уязвимыми для сглаза часто оказываются те, кому сопутствует удача или благословение, особенно когда они получают публичную похвалу или внезапное внимание. Первопричина сглаза кроется в зависти, направленной на конкретного человека. Она может исходить от кого угодно, будь то незнакомец или кто-то, кого вы хорошо знаете. Портал Parade называет 7 характерных признаков, которые указывают на то, что вас сзглазили, а также объясняет, как защитить себя и очистить свою энергию.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

1. Всё, к чему вы прикасаетесь, ломается или внезапно меняется

Разбивается множество совершенно исправных предметов? Проекты, которые хорошо продвигались, внезапно останавливаются? Это первый признак негативной энергии, влияющей на вашу энергию. Это как "прикосновение Мидаса" наоборот; всё, к чему вы прикасаетесь, словно разваливается. Как будто над вами нависла тёмная туча, влияющая на ваши руки, разум и даже мировоззрение.

Ритуал избавления. Избавьтесь от негатива, погрузившись в океан или море. В качестве альтернативы приготовьте ванну с солью и эфирным маслом кедра.

2. Ваши близкие от вас отдаляются

Когда на вас действует сглаз, ваши ближайшие друзья часто первыми замечают изменение вашей энергии. Если вы видите, что они отказываются от ваших приглашений или предпочитают сидеть на другом месте, за другим столом или даже в дальней комнате, это указывает на то, что ваша энергия кажется им тяжелой.

Ритуал быстрого решения: Узнайте, когда будет следующее полнолуние, и спланируйте ритуал разрыва энергетических связей. Возьмите маленькую черную свечу, представляющую негативную энергию, и маленькую белую свечу, представляющую вас самих. Используйте нить, чтобы соединить две свечи. Сначала зажгите черную свечу и сосредоточьтесь на удалении нежелательных энергий из вашей жизни. Дайте ей догореть вместе с нитью. Затем зажгите белую свечу и визуализируйте, как вы освобождаетесь от негатива.

3. Вы застряли в циклах негативного мышления

Если вы обнаружили, что попали в замкнутый круг негативного мышления, возможно, вы находитесь под воздействием чего-то плохого. Это особенно верно, если страх возникает каждый раз, когда вы задаете себе вопрос.

Ритуал быстрого решения: Отталкивайте любые негативные мысли, ведя небольшой дневник позитивных мантр, призванных помочь вам чувствовать себя спокойно. Повторяйте их сразу после пробуждения, перед сном и когда чувствуете, что ваш разум снова начинает думать негативно.

4. Необъяснимая тревога

Если ваше обычное настроение недавно резко ухудшилось, это может означать, что завистливый человек завладел вашей энергией. Это может привести к чувству грусти, слабости или тревоги, даже когда в вашей жизни все идет нормально.

Ритуал быстрого решения: Защитите себя с помощью мощной техники визуализации. Прежде чем контактировать с другими, закройте глаза и сделайте несколько очищающих вдохов. Визуализируйте пузырь белого света, окружающий все ваше тело и ауру, отталкивающий все, что вам не принадлежит.

5. Вы постоянно спотыкаетесь, падаете или теряете вещи

Если вы застряли в непрерывной цепочке неудачных событий – например, споткнулись и упали в один день, а затем потеряли что-то ценное на следующий – то, безусловно, что-то не так на энергетическом уровне.

Ритуал быстрого решения: выберите очищающую траву –шалфей или благовония. Протирайте ею все тело каждое утро после пробуждения и каждый вечер перед сном в течение 7 дней подряд. Для достижения наилучших результатов начните в понедельник утром.

6. Странные физические симптомы

Еще одно проявление сглаза – это боли, головные боли или внезапные синяки без воспоминаний о травмах. Их постоянное проявление означает, что сглаз застрял в теле, пытаясь найти выход.

Ритуал быстрого решения: выполните старинный "чистящий ритуал с яйцом от целительницы", проводя яйцом по всему телу и целенаправленно, мысленно, отталкивая то, что вам не принадлежит. Делайте это не менее пяти раз. В конце разбейте яйцо над стаканом воды и бросьте его на улицу, как можно дальше от дома или безопасного места.

7. Близкие отношения внезапно портятся

Все шло хорошо между вами и вашим лучшим другом, а затем внезапно теплые отношения между вами сменились льдом. Это может быть сглаз третьего лица, направленный не на вас, а на ваши отношения. Кто-то другой хотел бы иметь такую ​​же связь, и теперь вы ощущаете последствия его зависти. Обратите внимание: этот третий человек сближается с тем, кто вам нравится.

Ритуал быстрого решения: Проведите ритуал изгнания с помощью карт Таро. В следующее полнолуние вытащите карту Тройка Мечей из своей колоды Таро и напишите на обороте карты имя этого третьего человека черным маркером. Зажгите черную свечу или зажигалку и сожгите карту Таро пламенем. Представьте, как влияние этого человека разрушается и исчезает из вашей жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: