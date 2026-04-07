Как сохранить любовь на долгие годы: 3 'секретные' привычки счастливых пар

Психолог объяснил, что делает отношения по-настоящему крепкими.

Американский психолог Марк Треверс назвал три привычки в отношениях, которые предсказывают долгосрочное счастье.

В своей статье для Forbes со ссылкой на многочисленные долгосрочные исследования он отметил, что некоторые пары не просто сохраняют счастье, а поддерживают его почти незаметно через ряд действий, которые едва воспринимаются как привычки.

По его словам, ни одна из этих привычек не связана напрямую со стилем общения, разрешением конфликтов или языками любви, они более необычны.

И вот какие привычки психолог назвал:

Видеть партнера как союзника в личных целях. Исследование 2024 года, опубликованное в Personal Relationships, показало, что один из самых сильных предикторов качества отношений - это восприятие партнёра как активного помощника в личных целях. Речь идёт не о совместных делах по дому или общих финансовых задачах. Это касается ваших карьерных амбиций, личных творческих проектов и личностного роста. Счастливые пары не только точнее замечают такую поддержку, они воспринимают её щедро.

Воспринимать благодарность как сигнал, а не только чувство. Исследование 2024 года в Frontiers in Psychology показало, что благодарность служит мостом между совместным преодолением трудностей и долгосрочным удовлетворением. Совместное преодоление кризисов укрепляет связь только тогда, когда оно порождает чувство благодарности. Счастливые пары создают атмосферу признательности, где даже молчание ощущается как ценность. Благодарность в таких отношениях - не показуха, а "валюта", которую партнёр чувствует без слов.

Проверять свою собственную личность. Самый неожиданный вывод последних исследований: ваша личность предсказывает счастье в отношениях гораздо сильнее, чем личность партнёра. Девятилетнее исследование, опубликованное в Personality and Individual Differences, показало, что уровень невротизма человека является главным предиктором исхода отношений. Личностные характеристики партнёра практически не влияют на субъективное ощущение счастья. Это говорит о том, что именно ваша внутренняя эмоциональная регуляция формирует восприятие отношений. Склонность к эмоциональной нестабильности или негативной самооценке заставляет видеть отношения через искажённую призму, независимо от идеальности партнёра.

"Наличие этих привычек в отношениях напрямую отражается на уровне удовлетворённости обоих партнёров", - констатировал Треверс.

