Март - блины, август - стейк с фри: какое ваше лучшее блюдо по месяцу рождения

Астрология и нумерология утверждают, что месяц рождения влияет не только на характер, но и на то, какие блюда способны поднять настроение и подарить ощущение внутреннего комфорта, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Именно определённая еда помогает восстановить силы, ощутить радость и успокоить эмоции. Выбор блюд, который кажется особенно "своим", часто связан с глубинными потребностями личности и энергетикой времени года, когда человек появился на свет.

Январь - классическое запечённое блюдо

Рождённые в январе тяготеют к стабильности и надёжности, поэтому и в еде ищут похожие ощущения. Им подойдут блюда, которые выглядят основательно и продуманно: запечённые овощи, мясо или птица, приготовленные с чувством и без спешки. Такая еда создаёт ощущение порядка и спокойствия.

Февраль - рамен или суп с лапшой

Тем, кто появился на свет в феврале, важно сочетание простоты и возможности добавить что-то своё. Рамен или суп с лапшой идеально отражают эту потребность. Базовый рецепт легко адаптировать под настроение, добавляя любимые ингредиенты. Разнообразие вкусов и текстур делает блюдо интересным и не даёт ему надоесть.

Март - блины

Мартовские люди чаще выбирают мягкий и продуманный комфорт. Блины прекрасно соответствуют этому настроению: они нежные, сытные и при этом создают ощущение уюта. Их можно сделать сладкими или солёными, подстраивая под своё состояние. Это блюдо располагает к неспешности и удовольствию от процесса.

Апрель - острые блюда

В апреле чувствуется энергия движения и импульса, поэтому спокойная и нейтральная еда здесь не подойдёт. Людям этого месяца больше по душе что-то яркое и пряное: острые тако, буррито или любые блюда с выраженным вкусом. Лёгкая "перчинка" помогает взбодриться и одновременно даёт ощущение удовлетворения.

Май - десерты

Для майских людей комфорт тесно связан с удовольствием. Их привлекают изысканные десерты: кремовые текстуры, свежие ягоды, насыщенный шоколад. Такие блюда помогают замедлиться и насладиться моментом. Тирамису, макаруны или даже простое, но качественное мороженое способны подарить ощущение гармонии.

Июнь - закусочные тарелки

Рождённые в июне ценят лёгкость и разнообразие. Им подойдут закусочные доски с сыром, хлебом, фруктами и другими дополнениями. Такая подача создаёт непринуждённую атмосферу и позволяет выбирать по настроению. Особенно приятно, что эту еду легко разделить с другими – это идеально совпадает с их открытой натурой.

Июль - домашние макароны с сыром

Июльская энергия связана с потребностью в тепле и эмоциональной поддержке. Поэтому лучше всего подойдут блюда, вызывающие чувство ностальгии. Домашние макароны с сыром – именно такой вариант: простые, сытные и очень уютные. Они создают ощущение заботы и спокойствия.

Август - стейк с картофелем фри

Тем, кто родился в августе, важно ощущение качества и лёгкой роскоши. При этом еда не должна быть слишком сложной. Стейк с картофелем фри – идеальное сочетание: насыщенно, вкусно и без лишней вычурности. Это тот случай, когда простота становится преимуществом.

Сентябрь - тёплый суп со свежим хлебом

Сентябрьские люди ценят порядок и комфорт, поэтому их выбор – простая, но душевная еда. Горячий суп в сочетании со свежим хлебом создаёт ощущение заботы и завершённости дня. Это вариант, который всегда будет уместен и поможет восстановить силы.

Октябрь - паста с насыщенным соусом

Люди, рождённые в октябре, тянутся к глубине и насыщенности, даже в еде. Паста с густым, долго томлёным соусом полностью отвечает этим ощущениям. Это блюдо сочетает в себе уют и сложность вкуса, особенно если добавить немного сыра.

Ноябрь - рагу

Ноябрьским людям подойдут блюда, которые требуют времени и дают насыщение. Ароматное рагу – именно такой вариант. Оно согревает, наполняет и создаёт ощущение основательности. Такая еда особенно ценится за свою глубину и насыщенность.

Декабрь - блюда с ностальгией

Для тех, кто родился в декабре, еда тесно связана с воспоминаниями. Особенно ценятся блюда, которые ассоциируются с праздниками и тёплыми моментами из прошлого. Это могут быть семейные ужины или традиционные угощения. Такие вкусы возвращают ощущение радости и уюта независимо от времени года.

