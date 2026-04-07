Решетник проговорился, кто станет главным героем нового сезона шоу 'Холостяк'

Шоумен заинтриговал подробностями.

Украинский ведущий Григорий Решетник подтвердил, что главный герой 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" уже утвержден.

"Я не могу пока раскрывать все тайны, но я владею информацией. Не буду что-то придумывать. Мы знакомы, мы виделись. А вот когда - скажу немножко позже, когда дадут официальное "добро", - сказал Решетник, отвечая на соответствующий вопрос о новом "холостяке" в программе "Тур зірками".

Шоумен дал понять, что 15-й сезон уже готовятся снимать.

"Я рад, следующему сезону быть, хочется сказать. Надеюсь, все получится, вопреки всем тем характеристикам, которые, возможно, мы получили… Хочется порадовать украинских девушек, женщин", - сказал он.

"Холостяк" 2025 - чем закончился 14-й сезон шоу

Напомним, героем 14-го сезона реалити-шоу был украинский актер Тарас Цымбалюк. В финале он выбрал модель Надин Головчук, именно она получила кольцо.

Однако на пост-шоу стало известно, что отношения у пары не сложились. Цымбалюк и Головчук какое-то время встречались и общались уже вне проекта, но эта связь продлилась недолго.

Позже Надин Головчук назвала свою причину, почему они расстались:

"Я уверена, что человек просто не хотел брать на себя ответственность. И это тоже неплохо. Но в нашем случае я не считаю, что это неплохо".

