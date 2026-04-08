В ближайшее время ожидаются хорошие новости из США и Ирана, – CNN

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал США и Иран соблюдать двухнедельное перемирие, чтобы "дать дипломатии возможность окончательно положить конец войне", сообщает CNN.

Региональный источник сообщил изданию, что "в ближайшее время ожидаются хорошие новости от обеих сторон" и что переговорами непосредственно руководил главнокомандующий пакистанской армией, фельдмаршал Асим Мунир. Источник добавил, что соглашение планируется заключить сегодня вечером.

Белый дом сообщил во вторник, 7 апреля, что Трамп проинформирован о предложении Шарифа о прекращении огня и что "ответ будет дан".

Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты ведут "ожесточенные переговоры" по поводу войны с Ираном, отказавшись предоставить более подробную информацию.

Как сообщили CBS News источники в правительстве Пакистана, близкие к переговорам, а также источник, знакомый с ситуацией, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф ведет переговоры о перемирии с Ираном.

По словам источников, вице-президент Джей Ди Венс выступает в роли представителя США на переговорах.

Ранее УНИАН сообщал, что ряд демократов в Конгрессе США призывают отстранить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Причиной стало сообщение главы Белого дома об Иране. По данным Axios, рассматривается отстранение Трампа от должности на основании 25-й поправки. О 25-й поправке уже упомянула конгрессвумен из Аризоны Яссамин Ансари, ирано-американская председательница группы новоизбранных членов Палаты представителей от Демократической партии. Примечательно, что к объявлению импичмента Трампу в целом призвали более 50 членов Палаты представителей от Демократической партии.

Также мы писали, что президент США напомнил о том, что срок его ультиматума Ирану истекает, и добавил, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация", которую уже никогда не удастся вернуть. Трамп отметил, что не хочет, чтобы это произошло, но добавил, что, вероятно, это произойдет. По его словам, "мы узнаем это сегодня ночью, в один из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира". Ранее Трамп заявил, что до полуночи США могут уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также принять другие меры, которые будут иметь разрушительные последствия для иранцев.

