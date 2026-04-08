Какой укус самый болезненный в мире: ученые дали ответ

Вопрос о самом болезненном укусе или ужалении в мире долгое время оставался субъективным, пока энтомолог Джастин Смит не создал специальную шкалу боли. Она получила название Индекс боли от укусов Шмидта и позволила сравнивать ощущения от укусов различных насекомых по четырехбалльной системе, пишет ВВС.

В рамках этой шкалы обычные укусы пчел или ос получают средние значения, тогда как самый высокий уровень – максимальный – принадлежит гораздо более опасным видам.

Самым болезненным в мире считается укус так называемого пулевого муравья – Paraponera clavata. Именно он получил наивысшую оценку по шкале Шмидта – более 4 баллов, что фактически ставит его вне конкуренции среди других насекомых. Сам исследователь описывал эту боль как "чистую, интенсивную и яркую", сравнивая ее с ощущением, будто человек идет по раскаленным углям с гвоздем в пятке, отмечается в материале.

В отличие от многих других насекомых, укус шарового муравья не просто резкий, а продолжительный и изнурительный. Боль может не утихать часами, а иногда и целые сутки, сопровождаясь сильным дискомфортом и даже временными неконтролируемыми физическими реакциями организма, пишет ВВС.

При этом интересно, что интенсивность боли не всегда связана с уровнем опасности для жизни. Шкала Шмидта измеряет именно ощущение боли, а не токсичность яда, поэтому некоторые менее опасные виды могут вызывать значительно более сильные болевые реакции, говорится в публикации.

Лишь три вида когда-либо получали от Шмидта обозначение 4-го уровня.

Первым муравьем четвертого уровня по классификации Шмидта стал муравей-шар, членистоногое длиной в дюйм, обитающее в тропических лесах Центральной и Южной Америки, которого часто называют "муравьем на 24 часа" из-за того, как долго длится мучение от его укуса.

Также в списке тарантуловый ястреб, охотящийся на пауков, – это оса размером с подставку для мяча для гольфа, распространенная почти по всему миру. "Ослепительная, яростная, шокирующая электрическая боль. Как будто в вашу ванну бросили включенный фен", – написал Шмидт, отметив, что эффект длился всего несколько минут.

Третьим существом в списке стала оса-воин (Synoeca septentrionalis), колониальная оса, обитающая в Центральной и Южной Америке. "Пытки. Ты прикован цепями в потоке действующего вулкана. Зачем я начал этот список?"

В материале подчеркивается, что сильная боль от укусов имеет эволюционное значение. Она служит сигналом опасности и заставляет хищников избегать подобных насекомых в будущем. Именно поэтому самые болезненные укусы часто принадлежат видам, которые активно защищаются или имеют социальную организацию.

Какие существа кусают больно, как насекомые

В материале BBC также отдельно обращается внимание на то, что самые болезненные укусы в мире принадлежат не только насекомым. Значительно более сильное и опасное воздействие могут оказывать некоторые морские существа, в частности медузы.

Особое внимание исследователи уделяют кубомедузе, которую считают одним из самых опасных существ в мире. Ее щупальца покрыты тысячами клеток, которые при малейшем контакте с кожей выстреливают микроскопические гарпуны с ядом, говорится в публикации.

В отличие от укусов насекомых, действие яда медузы может быть не только болезненным, но и системным. В некоторых случаях оно влияет на сердечно-сосудистую систему и нервы, вызывая сильную боль, судороги и даже опасные для жизни состояния. Сама боль описывается как резкая и жгучая, распространяющаяся по всему телу почти мгновенно.

В статье подчеркивается, что хотя шкала Шмидта не охватывает медуз, именно их укусы часто выходят за пределы обычной "боли", сочетая ее с серьезным физиологическим воздействием. Это делает такие контакты значительно опаснее, чем большинство укусов наземных насекомых.

Таким образом, если говорить не только об интенсивности ощущений, но и об общем воздействии на организм, некоторые медузы могут превосходить даже самые болезненные укусы, зафиксированные у наземных видов, говорится в публикации.

Таким образом, самый болезненный укус в мире – это не просто случайность, а результат эволюции. И хотя для человека это крайнее проявление боли, для насекомых это эффективный способ выживания, резюмировали в BBC.

Отметим, наибольшую опасность для здоровья в Украине представляют клещи. Это одна из проблем, которая может не только испортить отдых на природе весной и летом, но и привести к трагическим последствиям.

Еще одним опасным насекомым являются комары – они распространяют множество страшных для человека болезней.

