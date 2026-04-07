Известный украинский актер кардинально изменил имидж: теперь его не узнать (фото)

Актер театра и кино Артур Логай, известный по проектам "Киев днем и ночью", "Никто не идеален" и фильму "В воскресенье рано зелье копала", решил сменить имидж и начал с прически.
Артист не только очень коротко подстригся по сравнению со своей привычной длиной волос, но и покрасил их в светлый цвет. Результат экспериментов актер опубликовал на своей странице в Instagram.
Подписчикам новый образ актера пришелся по душе. Он получил много одобрительных комментариев не только от поклонников, но и от коллег.
Актер Андрей Фединчик отметил , что этот образ – "просто огонь". А жена Артура Логая, блогер Евгения, подчеркнула, что новый имидж мужа стал ее "слабостью".
Отметим, недавно Артур Логай заявил, что бывшая возлюбленная и мать его первого сына Германа до сих пор присутствует в его жизни – она остается членом семьи актера.
С первой женой Артур Логай расстался в 2016 году, а уже в 2018-м женился на своей однокурснице Евгении. Она родила актеру еще одного сына, которого назвали Львом.