Известный украинский актер кардинально изменил имидж: теперь его не узнать (фото)

Артур Логай избавился от кудрей и сменил цвет волос.

Актер театра и кино Артур Логай, известный по проектам "Киев днем и ночью", "Никто не идеален" и фильму "В воскресенье рано зелье копала", решил сменить имидж и начал с прически.

Артист не только очень коротко подстригся по сравнению со своей привычной длиной волос, но и покрасил их в светлый цвет. Результат экспериментов актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Подписчикам новый образ актера пришелся по душе. Он получил много одобрительных комментариев не только от поклонников, но и от коллег.

Актер Андрей Фединчик отметил , что этот образ – "просто огонь". А жена Артура Логая, блогер Евгения, подчеркнула, что новый имидж мужа стал ее "слабостью".

Отметим, недавно Артур Логай заявил, что бывшая возлюбленная и мать его первого сына Германа до сих пор присутствует в его жизни – она остается членом семьи актера.

С первой женой Артур Логай расстался в 2016 году, а уже в 2018-м женился на своей однокурснице Евгении. Она родила актеру еще одного сына, которого назвали Львом.

