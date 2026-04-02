Новый Xiaomi оснастят экраном 7 дюймов и огромной батареей 10 000 мАч

Новинка может стать "духовным наследником" Xiaomi Mi Max, но уже с современным дизайном и минимальными рамками.

На рынке смартфонов может вновь появиться забытый формат "фаблетов". По данным инсайдеров, суббренд Xiaomi – Redmi – тестирует устройство с гигантским экраном и рекордной автономностью.

Согласно утечке от известного информатора Digital Chat Station, китайский бренд планирует выпустить смартфон с экраном 7 дюймов и аккумулятором уровня 10 000 мАч. При этом, как сообщается, аппарат сохранит плоскую форму дисплея.

Диагональ в 7 дюймов фактически выводит гаджет за пределы привычных смартфонов – современные флагманы зачастую ограничиваются ~6,8–6,9 дюйма. Подобный формат был популярен в конце 2010-х– например, серия Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6,9 дюйма считалась настоящим гигантом своего времени. Новый девайс может стать ее духовным наследником, но уже с современным дизайном и минимальными рамками.

При этом инсайдер ожидает, что смартфон может получить процессор среднего уровня, так как топовые чипы требуют сложного охлаждения, конкурирующего за место с батареей.

Официального названия модели пока нет, однако источники уверены, что речь идет именно о новом устройстве Redmi, предположительно, следующем поколении семейства Redmi Note 16.

Напомним, в марте Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов. Большинство из них давно не получали крупных обновлений HypeOS, а теперь окончательно лишились и патчей безопасности.

По слухам, Xiaomi пропустит 18-ю серию флагманов и сразу выпустит Xiaomi 26. В 2025 году производитель уже пропустил шестнадцатую линейку и вместо Xiaomi 16 выпустил Xiaomi 17 – чтобы названия их флагманов не отличались от новых iPhone.

