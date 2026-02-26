В PS Store проходит акция со скидками до 85%, в том числе на новинки: что купить

Подешевела даже "Игра 2025 года", по версии The Game Awards.

Sony запустила в магазине PlayStation Store новую распродажу под названием "Скидкомания". Обещают скидки до 85% на почти 4 тыс. разнообразных игр и дополнений для PS4 и PS5.

Кроме того, в PS Store обновилось "Предложение недели" – до 5 марта пользователи могут с 50% скидкой приобрести Assassin's Creed Shadows в издании Digital Deluxе.

Основной этап "Скидкомании" продлится до 12 марта, охватывая как проверенную временем классику, так и блокбастеры последних лет.

Видео дня

Скидки в PS Store:

Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition – 1429 грн (скидка 20%)

Death Stranding 2: On the Beach - Deluxe Edition – 1919 грн (скидка 20%)

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 1199 грн (скидка 50%)

Ghost of Tsushima Director's Cut – 1149 грн (скидка 50%)

Forza Horizon 5 - Deluxe Edition – 959 грн (скидка 40%)

Metaphor: ReFantazio – 1099 грн (скидка 50%)

Horizon Forbidden West – 899 грн (скидка 40%)

Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition – 1080 грн (скидка 50%)

Red Dead Redemption I & II Bundle – 1687 грн (скидка 60%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 194 грн (скидка 70%)

Fallout 4 – 259 грн (скидка 60%)

Devil May Cry 5 Special Edition – 299 грн (скидка 75%)

Assassin's Creed Origins – 284 грн (скидка 85%)

Little Nightmares I & II Bundle – 449 грн (скидка 70%)

Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем с 17 февраля подписчики PS Plus могут бесплатно поиграть в высокооцененный экшен Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games.

УНИАН собрал 10 лучших бесплатных игр в Steam прямо сейчас. Free-to-play проекты представлены в самых разных жанрах: от напряженных PvP-баталий до спокойных приключений для неспешного прохождения.

Вас также могут заинтересовать новости: