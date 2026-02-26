Обычная 'внутренняя разборка': в Одессе сотрудник ТЦК открыл стрельбу на улице (видео)

Военные уверяют, что выстрел был в воздух из шумового устройства холостым патроном.

В Одессе на улице сотрудники ТЦК и СП устроили стрельбу: в соцсетях уверяют, что так "паковали" военнообязанных, в военкомате уверяют, что это была "внутренняя разборка".

Сегодня, 26 февраля, местные Telegram-каналы распространили видео, которое, очевидно, сняла местная жительница из дома, расположенного рядом с местом происшествия, на улице Черноморского казачества.

На видео можно увидеть несколько автомобилей, из одного из которых мужчины в "пикселях" вытаскивают мужчину в гражданском и пытаются вытащить из салона еще одного. В это время машина поехала вперед и врезалась в другой автомобиль, который стоял напротив. Одновременно из движущейся машины (со стороны пассажира) выскочил человек в штатском и бросился бежать, а один из мужчин в форме начал стрелять в его сторону. Слышно, как все участники происшествия кричат, используя нецензурную лексику.

Один из Telegram-каналов утверждает, что "ТЦК-шник открыл огонь из пистолета по парню, который убегал от них".

"Перед этим двоих "запаковали", на видео видно момент ДТП. Что с тем, в кого стреляли, пока не понятно", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что во время указанного события какой-то мужчина в гражданском якобы что-то берет "из чужой машины и кладет в свою машину".

Что говорят в ТЦК

В то же время в Одесском областном ТЦК и СП дали неожиданные объяснения произошедшему. Согласно официальному сообщению, источники видео с инцидентом на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе Одессы являются анонимными. Уверяется, что 26 февраля во время пребывания на маршруте оповещения произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения одного из районных ТЦК и СП города. Там подчеркивают:

"Спор носил исключительно внутренний характер. В ходе эмоционального противостояния один из военнослужащих, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, произвел выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет "Erma") холостым патроном. Подчеркиваем: табельное оружие не применялось, пострадавших в результате инцидента нет".

Отмечается, что распространенная в сети информация о якобы "стрельбе по бежавшим людям" является недостоверной, "манипулятивной" и направленной на дискредитацию мобилизационных мероприятий.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП занимает бескомпромиссную позицию по соблюдению военной дисциплины. Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины. По данному факту проведена неотложная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - уверяют в военкомате.

Инциденты с работниками ТЦК

Как писал УНИАН, в ноябре 2025 года должностному лицу Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской области сообщено о подозрении в связи с избиением военнообязанного во время медосмотра.

По данным следствия, военнообязанного доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. После этого его вместе с другими гражданами направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию, в ответ на это заместитель начальника ТЦК начал его избивать.

