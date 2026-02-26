Евро вырос, а доллар ослаб: Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,02 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,21 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,18/43,21 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,02/51,04 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 февраля не изменился и составлял 43,50 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 2 копейки и составлял 51,39 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,70 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составлял 43,40 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составлял 51,45 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,80 гривни, а евро - по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

